نادي النصر السعودي يرفع شكوى لاتحاد الكرة لتعليق إيقاف سلطان الغنام

أعرب نادي النصر السعودي عن ضيقه وغضبه من قرار إيقاف سلطان الغنام، لاعب الفريق، من قبل لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل 24 ساعة من مواجهة الفريق للقادسية في الدوري.

وقال عبدالعزيز الجليل، نائب رئيس نادي النصر السعودي، في تصريحات لقناة “العربية”: “سلطان الغنام دخل معسكر مباراة القادسية.. وقرار لجنة الانضباط استفزازي.. هل يعقل أن يصدر القرار ليلة المباراة”.

وأضاف: “سنرفع دعوى ضد قرار لجنة الانضباط على تأخر إصدار قرار عقوبة الغنام وسنطالب بتعليقها كما حدث مع لاعب الفتح الموسم الماضي”.

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف سلطان الغنام؛ لاعب النصر، إثر ما بدر منه خلال مواجهة التعاون.

العالمي واجه التعاون في الثاني من الشهر الجاري، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت اللجنة أن الغنام قام بدهس قدم لاعب التعاون دون وجود منافسة بينهما على الكرة، خلال سقوطه على أرض الملعب، لكن حكم اللقاء لم ينتبه للواقعة.

لجنة الانضباط أشارت إلى أن التقرير الالتحاقي للحكم بجانب فيديو المباراة، بيّن وقوع مخالفة على لاعب النصر.

وقررت اللجنة إيقاف اللاعب مباراتين، ليغيب عن مواجهة القادسية والأهلي المقبلتين، بجانب غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي.