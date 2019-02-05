إيقاف سلطان الغنام لاعب نادي النصر السعودي مباراتين

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف لاعب نادي النصر سلطان الغنام مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال.

وجاء الإيقاف بسبب قيام الغنام بدعس لاعب الفريق المنافس على قدمة دون وجود منافسة بينهما على الكرة، غير أن الحكم لم ينتبه إلى تلك المخالفة، وذلك بسبب ما جاء في التقرير الإلحاقي للحكم الوارد إلى اللجنة، بالإضافة إلى فيديو المباراة المسجل من قبل القناة الناقلة، في المباراة التي أقيمت بين فريقي التعاون والنصر، يوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وسيغيب سلطان الغنام عن مباراتي فريقه ضد القادسية مساء الأربعاء والأهلي، الثلاثاء المقبل.

تحيا العدالة ????

مخالفة لاعب النصر سلطان الغنام#لجنة_الانضباط_والأخلاق

pic.twitter.com/KT9T9IrfHi — Abu Hamad????????⁩+58 (@12131415H) February 5, 2019

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الاتفاق برايان أليمان خمس مباريات، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال.

وإيقاف لاعب نادي أحُد محمد مجرشي ثلاث مباريات، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال.

وإيقاف لاعب نادي الفيحاء دانيلو مورينو أسبريلا مباراة واحدة، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (10,000) ريال.