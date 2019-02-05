النادي الأهلي السعودي يؤكد تولي خورخي فوساتي قيادة الفريق خلفًا لبابلو غويدي

كشف النادي الأهلي السعودي، يوم الثلاثاء، عن استقبال المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي زكي الصالح، في مدينة دبي، المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، وذلك تمهيدًا لتوقيع عقد تدريبه للفريق الكروي الأول بالنادي.

ونشر النادي السعودي صورة للصالح مع المدرب على الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”.

استقبل المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي #الأهلي الكابتن زكي الصالح، مساء اليوم في مدينة دبي، المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي، وذلك تمهيداً لتوقيع عقد تدريبه للفريق الكروي الأول بالنادي. pic.twitter.com/vmk0qGWYCg — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 5, 2019

وتعد تلك ثاني فترة للمدرب الأوروغوياني في السعودية بعد قيادته فريق الشباب عام 2010.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النادي رسميًا إقالة بابلو غويدي المدير الفني الأرجنتيني من قيادة الفريق.

وتم تكليف يوسف عنبر كمدير فني مؤقت أمام الحزم ضمن مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع أهلي جدة في المركز الرابع من الدوري السعودي عقب مرور 18 جولة برصيد 33 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الصدارة.

وياتي قرار الإقالة رغم صحوة الأهلي الأخيرة والفوز في ثلاث مباريات متتالية.

وسبق لفوساتي تدريب العديد من الأندية في منطقة الخليج أبرزها السد القطري والعين الإماراتي وفي الدوري السعودي تولى قيادة فريق الشباب.