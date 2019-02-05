شاهد وداع لاعبي النادي الأهلي السعودي للمدرب الأرجنتيني بابلو غويدي (فيديو)

حرص المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي على توديع لاعبي النادي الأهلي السعودي في مرانه الأخير، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن رسميًا إقالته من قيادة “الراقي”.

وتداول جمهور الفريق فيديوهات وصورًا للمدرب وهو يودع اللاعبين في المران.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي، اليوم الثلاثاء، إقالة المدرب الأرجنتيني بعد فترة طويلة من التكهنات، بينما ذكرت تقارير أن خورخي فوساتي هو الأقرب لخلافته.

وكتب الأهلي في حسابه على تويتر أن مجلس إدارة النادي قرر “إنهاء تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي من مهامه بقيادة الفريق الأول، وتعيين المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق أمام الحزم في الدوري إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد”.

لاعبين الفريق الكروي الأول والاداره يودعون المدرب الارجنتيني بابلو غويدي.

[@ZiadAlHarthy0 ] pic.twitter.com/LJhh4Ilv0A — Diario Ahli (@diarioAFC) February 5, 2019

وشكر الأهلي المدرب على مجهوده خلال الفترة الأخيرة، ومنذ تعيينه لقيادة الفريق المنتمي لمدينة جدة في 15 مايو/ أيار 2018.

ومنذ أسابيع يبدو غويدي في طريقه إلى الرحيل، في ظل عدم اقتناع مشجعي الأهلي بأداء الفريق وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري.

وجاءت إقالة غويدي بعد فوز “عسير” للأهلي 2-1 على الباطن الذي أهدر ركلة جزاء أثناء التعادل بهدف لكل فريق، يوم السبت، وقبل أن يسجل عبدالفتاح عسيري هدف الانتصار في الشوط الثاني.

ورغم الفوز الثالث على التوالي في الدوري، فقد غويدي منصبه وسيتولى عنبر المسؤولية عند مواجهة الحزم، يوم الخميس المقبل، وتفوق الأهلي قبل ذلك 5-1 على أُحد و4-3 على التعاون الشهر الماضي.

وقالت تقارير: إن الأهلي بات على أعتاب تعيين فوساتي القادم من أوروغواي والذي يحمل خبرة كبيرة في المنطقة العربية وتولى تدريب الشباب السعودي في 2010، كما عمل لسنوات في قطر والإمارات.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في الدوري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، ويتأخر بفارق عشر نقاط عن الهلال المتصدر وحامل اللقب.