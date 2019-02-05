إقالة الأرجنتيني بابلو غويدي المدير الفني للنادي الأهلي السعودي ويوسف عنبر مدربًا مؤقتًا

أعلن النادي الأهلي السعودي إقالة الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الجداوي.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا وجه فيه الشكر للمدرب الأرجنتيني، على ما قدمه خلال لفترة الماضية.

كما أعلنت إدارة الاتحاد تعيين يوسف عنبر مدرباً مؤقتاً إلى الحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

#الأهلي يُنهي تكليف المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي بقيادة الفريق الأول لكرة القدم pic.twitter.com/UCnADswvy0 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٥ فبراير ٢٠١٩

ويُقدم الأهلي تحت قيادة غويدي مستويات متذبذبة سواء في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ودع الفريق المنافسات فيها من دور الـ16 للمسابقة على يد فريق الوحدة.