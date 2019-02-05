إقالة الأرجنتيني بابلو غويدي المدير الفني للنادي الأهلي السعودي ويوسف عنبر مدربًا مؤقتًا

إقالة الأرجنتيني بابلو غويدي المدير الفني للنادي الأهلي السعودي ويوسف عنبر مدربًا مؤقتًا

المصدر: فريق التحرير

أعلن النادي الأهلي السعودي إقالة الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الجداوي.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا وجه فيه الشكر للمدرب الأرجنتيني، على ما قدمه خلال لفترة الماضية.

كما أعلنت إدارة الاتحاد تعيين يوسف عنبر مدرباً مؤقتاً إلى الحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

ويُقدم الأهلي تحت قيادة غويدي مستويات متذبذبة سواء في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ودع الفريق المنافسات فيها من دور الـ16 للمسابقة على يد فريق الوحدة.

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