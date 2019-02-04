تقارير.. ريكاردو كواريزما في جدة تمهيدًا لانضمامه للنادي الأهلي السعودي

ذكرت تقارير صحفية، الإثنين، أن النجم البرتغالي المخضرم ريكاردو كواريزما، لاعب نادي بشكتاش التركي، في طريقه للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب التقارير، فإن إدارة النادي الأهلي السعودي تسابق الزمن بإبرام صفقة قوية، قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوي، الذي ينتهي الساعة 12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأضافت التقارير أن ريكاردو كواريزما، البالغ من العمر 35 عامًا، يتواجد حاليًا في مدينة جدة؛ تمهيدًا لإنهاء صفقة انضمامه إلى الأهلي.

وارتبط كواريزما بالانتقال إلى نادي الهلال، لكن الصفقة لم تنجح.

ويملك كواريزما تجربة مميزة، إذ لعب لأندية سبورتينغ لشبونة وبورتو من البرتغال، وبرشلونة الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وبشكتاش التركي، وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وسجل كواريزما 37 هدفًا وصنع 76 في 206 مباريات مع بشكتاش التركي، كما سجل 49 هدفًا في 206 مباريات مع بورتو، و5 أهداف في 37 مباراة مع سبورتينغ لشبونة، وهدفًا وحيدًا في 32 مباراة مع إنتر ميلان، وهدفًا أيضًا في 28 مباراة مع برشلونة، بينما لعب فقط 5 مباريات مع تشيلسي، ولم يسجل له أي هدف.

وخاض كواريزما 80 مباراة مع منتخب البرتغال، سجل فيها 10 أهداف.