نادي الهلال يكتسح الفتح ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

ابتعد نادي الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه 4/1 على الفتح، في إطار منافسات الجولة الـ 18 من المسابقة، كما تعادل الشباب 1/1 مع الرائد.

وفاجأ الفتح منافسه الهلال بعدما سجل له عبدالله الوسلاتي من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

لكن الهلال لم يمنح منافسه الفرحة طويلًا، وتعادل له بافيتيمبي غوميز من ضربة جزاء أيضًا في الدقيقة 16.

وتقدم كارلوس إدواردو للهلال في الدقيقة 32، بتسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء.

وضاعف غوميز النتيجة للهلال بهدف في الدقيقة 37، مستغلًا كرة متقنة من محمد كنو.

وأضاف نواف العابد الهدف الرابع بتسديدة قوية بعد تمريرة من كارلوس إدواردو في الدقيقة 62.

وحقق الهلال فوزه الأول، بعدما تعادل في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن النصر الثاني، في حين تجمد رصيد الفتح عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل الشباب مع الرائد 1/1.

وكان الشباب البادئ بالتسجيل عبر كونستانتين بوديسكو من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة.

لكن عبدالله الشامخ أدرك التعادل للرائد قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

ورفع التعادل رصيد الشباب إلى 34 نقطة، ليظل في المركز الثالث، في حين يملك الرائد 23 نقطة في المركز العاشر.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب : عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 11

الهلال 1 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/CK9i0hdcuK — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٤ فبراير ٢٠١٩

الهدف الاول لنادي الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 16

الهلال 1 : 1 الفتح ⁧#الهلال_الفتح⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/8Ln4yjHePc — دوري بلس (@dawriplusksa) ٤ فبراير ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب : إدواردو في الدقيقة 32

الهلال 2 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/lo4CU4yEbY — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٤ فبراير ٢٠١٩

الهدف الثالث لنادي الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 37

الهلال 3 : 1 الفتح ⁧#الهلال_الفتح⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/2P0DaB3hbO — دوري بلس (@dawriplusksa) ٤ فبراير ٢٠١٩

بعد الرجوع الى الـVAR حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للشباب سجلها اللاعب بوديسكو في الدقيقة 10 الشباب 1 : 0 الرائد ⁧#الشباب_الرائد⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/adJl0wuBsB — دوري بلس (@dawriplusksa) ٤ فبراير ٢٠١٩