أهداف مباراة الهلال والفتح.. 4/1 للزعيم (فيديو)

سجل المهاجم التونسي عبدالقادر الوسلاتي الهدف الأول لناديه الفتح، في المباراة التي تجمعه مع الهلال، في إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وحصل الفتح على ركلة جزاء، سددها علي الوسلاتي منتصف المرمى، وفشل الحارس العماني علي الحبسي في صدها في الدقيقة 11.

وتعادل بافيتيمبي غوميز من ضربة جزاء للهلال في الدقيقة 16.

وتقدم كارلوس إدواردو للهلال في الدقيقة 32.

وعاد بافيتيمبي غوميز وسجل الهدف الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة 37.

وأكمل نواف العابد رباعية الهلال في الدقيقة 62.

ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة بـ40 نقطة، بينما يحتل فريق الفتح المركز التاسع بـ22 نقطة.

وهذه أول مباراة للهلال تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، الذي تولى المسؤولية، خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب : عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 11

الهلال 1 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/CK9i0hdcuK — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٤ فبراير ٢٠١٩

الهدف الاول لنادي الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 16

الهلال 1 : 1 الفتح ⁧#الهلال_الفتح⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/8Ln4yjHePc — دوري بلس (@dawriplusksa) ٤ فبراير ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب : إدواردو في الدقيقة 32

الهلال 2 : 1 الفتح #الهلال_الفتح pic.twitter.com/lo4CU4yEbY — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٤ فبراير ٢٠١٩

الهدف الثالث لنادي الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 37

الهلال 3 : 1 الفتح ⁧#الهلال_الفتح⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/2P0DaB3hbO — دوري بلس (@dawriplusksa) ٤ فبراير ٢٠١٩