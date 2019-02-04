أهداف مباراة الهلال والفتح.. 4/1 للزعيم (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والفتح.. 4/1 للزعيم (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل المهاجم التونسي عبدالقادر الوسلاتي الهدف الأول لناديه الفتح، في المباراة التي تجمعه مع الهلال، في إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وحصل الفتح على ركلة جزاء، سددها علي الوسلاتي منتصف المرمى، وفشل الحارس العماني علي الحبسي في صدها في الدقيقة 11.

وتعادل بافيتيمبي غوميز من ضربة جزاء للهلال في الدقيقة 16.

وتقدم كارلوس إدواردو للهلال في الدقيقة 32.

وعاد بافيتيمبي غوميز وسجل الهدف الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة 37.

وأكمل نواف العابد رباعية الهلال في الدقيقة 62.

ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة بـ40 نقطة، بينما يحتل فريق الفتح المركز التاسع بـ22 نقطة.

وهذه أول مباراة للهلال تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، الذي تولى المسؤولية، خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.

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