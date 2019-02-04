كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي

يخوض نادي الهلال أول اختبار مع مديره الفني الجديد الكرواتي زوران ماميتش، حين يستضيف نظيره الفتح، مساء الاثنين، في الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري السعودي.

أعلن الهلال قبل أيام عن رحيل مديره الفني البرتغالي خورخي جيسوس، واستقدام المدرب الكرواتي زوران بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي العين الإماراتي.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي ملامح موقعة الهلال والفتح في الدوري السعودي:

#مباريات_اليوم

الهلال ???? الفتح

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

⏱ 6:20 م

???? HD1

????المعلق : فهد العتيبي #KSA_SPORTS — KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 4, 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 18:20 بتوقيت مكة المكرمة في ملعب “جامعة الملك سعود” بالعاصمة الرياض.. وتذاع عبر قناتي ksa sports1 ودوري بلس 1.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، ولم يخسر سوى مرة وحيدة مقابل 12 انتصارًا و4 تعادلات وسجل 40 هدفًا، وهو صاحب الهجوم الأقوى بالدوري واستقبل 18 هدفًا، ويُعد الفرنسي بافتيمبي غوميز هداف الهلال برصيد 12 هدفًا.

ويحتل الفتح المركز العاشر برصيد 22 نقطة، وحقق الفريق 5 انتصارات وخسر مثلها وتعادل 7 مرات وهو الأكثر تعادلًا بالدوري مع الحزم، وسجل الفريق 22 هدفًا واستقبل 19 هدفًا، ويُعد التونسي عبد القادر الوسلاتي هداف الفريق برصيد 5 أهداف.

ويسعى الهلال لتأكيد تفوقه على الفتح الذي لم يفز على “الموج الأزرق” منذ الـ14 من ديسمبر 2012 بهدفين مقابل هدف، وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ24 من سبتمبر الماضي بالجولة الرابعة بفوز قاتل للهلال في الدقيقة الـ 90+4 عن طريق الفنزويلي جيلمين ريفاس بنتيجة 3-2.

أفكار زوران

لن يكون المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني الجديد للهلال، غريبًا عن أجواء الكرة السعودية، فسبق له أن درب النصر قبل رحيله للعين.

ويتطلع الهلال مع زوران للمزيد من التألق المحلي والقاري، خاصة بعدما دعم صفوفه بالتعاقد مع الأسترالي ميلوس ديجينيك قادمًا من رد ستار الصربي، بجانب الإيطالي سباستيان جيوفينكو والإسباني جوناثان سوريانو وهتان باهبري، مهاجم منتخب السعودية، بعد رحيل السوري عمر خربين ومختار فلاته وفهد الرشيدي ومهند فلاته.

يفتقد الهلال خدمات الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج بسبب الإصابة، بجانب عمر عبد الرحمن “عموري” الذي تعرَّض لقطع في الرباط الصليبي، وتعرَّض الوافد الجديد جوناثان سوريانو لإصابة ولكنه ربما يشارك في اللقاء.

ويعتمد زوران على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس العماني علي الحبسي وأمامه الرباعي الإسباني ألبرتو بواتيا والأسترالي ميلوس ديجينيك ومحمد البريك وياسر الشهراني في خط الدفاع بينما يلعب في خط الوسط عبد الله عطيف ومحمد كنو والبرازيلي كارلوس إدواردو كصانع لعب بجانب الجناحين البيروفي أندريه كاريلو والفنزويلي جيلمين ريفاس أو هتان باهبري للوسط ويقود الهجوم الفرنسي غوميز.

مفاجآت الفتح

يسعى المدرب التونسي فتحي الجبال، المدير الفني لفريق الفتح، لتحقيق مفاجأة أمام الهلال، خاصة أن صفوف الفتح مكتملة في مواجهة الزعيم.

وضم الفتح اللاعب الصربي ساشا يوفانوفيتش جناح قرطبة الإسباني، مع عمار النجار وعلي الزقان ثنائي الاتحاد، مع جمعان الدوسري وإبراهيم الطلحي، ونيكيتا كورزون لاعب الوسط البيلاروسي.

ويعتمد الفتح على تشكيلة تضم الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال مع رباعي الدفاع ماجد هزازي وجمعان الدوسري والجزائري محمد نعماني والأوروجوياني ماتيوس أجويرجاري، ويقود الوسط البيلاروسي نيكيتا كورزون ومحمد الفهيد والتونسي عبد القادر الوسلاتي والغيني الخليل بانجورا والصربي ساشا للوسط وحمد الجهيم للهجوم.

وقال عمرو أنور، مدرب فريق الاتحاد السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، إن الاختبار الأول لزوران لن يكون بالدرجة الخاصة بالغموض لأي مدرب آخر، فزوران سبق أن درب في النصر السعودي ويعرف أجواء الدوري والكرة السعودية.

وأضاف: “سيكون أول اختبار لزوران دافعًا قويًا للهلال لحصد الفوز وتقديم عرض مبهر لجماهيره، ولكن الفتح سيكون ندًّا قويًّا؛ لأن فتحي الجبال المدرب التونسي يملك الخبرات أيضًا”.