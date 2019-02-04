أهداف مباراة الشباب والرائد.. 1/1 (فيديو)

سجل كونستانتين بوديسكو الهدف الأول لنادي الشباب، في المباراة التي تجمعه مع الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف كونستانتين بوديسكو من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR).

وتعادل عبدالله الشامخ للشباب في الدقيقة 42 للرائد.

ويملك الشباب 33 نقطة، في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي، مقابل 22 نقطة للرائد في المركز الحادي عشر.

بعد الرجوع الى الـVAR حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للشباب سجلها اللاعب بوديسكو في الدقيقة 10 الشباب 1 : 0 الرائد ⁧#الشباب_الرائد⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/adJl0wuBsB — دوري بلس (@dawriplusksa) ٤ فبراير ٢٠١٩