أهداف مباراة الشباب والرائد.. 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة الشباب والرائد.. 1/1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل كونستانتين بوديسكو الهدف الأول لنادي الشباب، في المباراة التي تجمعه مع الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف كونستانتين بوديسكو من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR).

وتعادل عبدالله الشامخ للشباب في الدقيقة 42 للرائد.

ويملك الشباب 33 نقطة، في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي، مقابل 22 نقطة للرائد في المركز الحادي عشر.

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