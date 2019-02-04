عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة الأولمبية العربية السعودية

انتخبت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيسًا لها خلال جمعيتها العمومية غير العادية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020.

وكان تركي آل الشيخ، الرئيس السابق، قد تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة خلال الفترة الماضية.

رئيس ومجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يباركون للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئاسته لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.. pic.twitter.com/Y00UzUnDZw — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 4, 2019

وأعلنت اللجنة إغلاق باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارتها للفترة المقبلة من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020 في 30 يناير الماضي، بعد أن كان مفتوحًا في الثامن من يناير الماضي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي، عقب فوزه: “أشكر الجميع على ثقتهم، نتطلع للعمل والتطوير سويًا، لدينا برامج وخطوات عديدة مع اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية، ونسعى لتسهيل ممارسة المجتمع للرياضة”.