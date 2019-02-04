عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة الأولمبية العربية السعودية

عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة الأولمبية العربية السعودية

المصدر: فريق التحرير

انتخبت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيسًا لها خلال جمعيتها العمومية غير العادية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020.

وكان تركي آل الشيخ، الرئيس السابق، قد تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة خلال الفترة الماضية.

وأعلنت اللجنة إغلاق باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارتها للفترة المقبلة من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020 في 30 يناير الماضي، بعد أن كان مفتوحًا في الثامن من يناير الماضي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي، عقب فوزه: “أشكر الجميع على ثقتهم، نتطلع للعمل والتطوير سويًا، لدينا برامج وخطوات عديدة مع اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية، ونسعى لتسهيل ممارسة المجتمع للرياضة”.

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