سعيد العويران: نادي النصر يتعرض لظلم كبير من الحكام (فيديو)

قال اللاعب الدولي السابق سعيد العويران في مقطع فيديو له تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إن نادي النصر السعودي يتعرض لظلم كبير من قبل الحكام في مبارياته.

واستشهد العويران بما حدث للفريق في مباراة التعاون الأخيرة بالأمس حيث قال أن ما حدث للفريق أمس أمر معيب و ظلم في ركلتي جزاء احتسبتا ضده وهما غير صحيحتين.

وقال الدولي السابق إن النصر يظلم عيني عينك مطالبًا الفريق بالابتعاد عن المسابقة وترك البقية يلعبون لحالهم.

كما انتقد ” العويران ” قرار نقل مباراة الشباب والرائد إلى المجمعة، قائلًا: ” شو هذا الكلام! .. والله برسل لكم مرتضى منصور، أو أجيب رئيس النصر أو الشباب يقول مش هلعب الدوري، خليهم يلعبوا لحالهم. ”

يذكر أن نادي التعاون قد فاز على النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.