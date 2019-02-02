التعاون يسقط نادي النصر بثلاثية في الدوري السعودي (فيديو)

تلقى فريق النصر هزيمة ثقيلة أمام التعاون بنتيحة 1-3، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتعد هذه الخسارة الثالثة للفريق النصراوي في الدوري، في طريق منافسته على لقب البطولة المحلية.

النتيجة رفعت رصيد التعاون إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد النصر عند 37 نقطة، وبقي في المركز الثاني.

سجل للتعاون البرازيلي بيترولينا “17” والكاميروني تاومبا – ركلة جزاء-” 33″ وهيلدون – ركلة جزاء ” 77″ ، في حين سجل للنصر البرازيلي جوليانو ” 40″.

تقدم التعاون بهدف السبق عند الدقيقة 17 بوساطة البرازيلي نيلدو بيترولينا.

واحتسب السولفيني دامير سكومينا حكم المباراة ركلة جزاء ضد النصر، سجل منها الكاميروني لندر تاومبا الهدف الثاني للتعاون عند الدقيقة 33، قبل أن يقلص البرازيلي جوليانو الفارق بهدف مستفيدًا من تمريرة فهد الجميعة عند الدقيقة 40 وسط احتجاجات لاعبي التعاون، ليلجأ الحكم إلى تقنية ” الفيديو”، التي أكدت صحة الهدف.

وعاد حكم المباراة لاحتساب ركلة جزاء للتعاون سجل منها هيلدون الهدف الثالث عند الدقيقة 77 والذي انتهت عليه المباراة.

ويستضيف النصر نظيره القادسية، الأربعاء المقبل، بينما يحل التعاون ضيفًا على الاتحاد السبت المقبل لحساب الجولة الـ19 من الدوري المحلي.