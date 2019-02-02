الرائد السعودي يعلن رسميًا ضم خالد الغامدي من نادي النصر

أعلن نادي فهد بن محمد المطوع، رئيس نادي الرائد السعودي، إنهاء إجراءات التعاقد مع خالد الغامدي، لاعب النصر، بالإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وتمنى المطوع التوفيق للاعب مع زملائه اللاعبين وأن يكون إضافة مميزة للفريق.

ودارت أزمة كبيرة بين الغامدي ونادي النصر الفترة الماضية، إذ أشار الغامدي في تصريحات لقناة “العربية” إلى أن أحمد البريكي، المدير التنفيذي في النصر، هو من أخبره بأنه ليس لديه أي مكان في تدريبات العالمي، بالإضافة إلى إمكانية فسخ العقد وعقد مخالصة مالية مقابل التنازل عن مليون ريال.

وقام بدر السليمان، المتحدث الرسمي باسم النصر، بنفي ما تعرض له اللاعب، مضيفًا أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا أبدى عدم رغبته في الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

وحجز الغامدي مقعدًا أساسيًا في النصر منذ موسمه الأول، وحافظ على مركزه مع كل المدربين الذين مروا على النصر، ولم يغب إلا لإصابة أو إيقاف، وانضم أكثر من مرة إلى قوائم المنتخبات.

وعاش الغامدي أجمل أيامه مع المدرب الأروغوياني كارينيو، حيث حقق مع النصر لقبي كأس ولي العهد والدوري السعودي، وفاز بعدها ببطولة أخرى للدوري السعودي مع مدرب جديد، وتردد في 2014، أن الغامدي وقع رسميًا للهلال، إلا أن صورة تجديد عقده مع الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر السابق، قطعت كل ذلك واستمر مع الفريق الأصفر.

وقل ظهوره منذ ثلاثة مواسم، وتواجد على دكة الاحتياط في مباريات عديدة، وفي الموسم الماضي غاب في سبع مباريات عن قائمة النصر، ولم يخض أي مباراة مع الفريق في الموسم الحالي خلال الدوري أو كأس الملك، وتواجد على الدكة في ثلاث مواجهات، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه بات خارج حسابات النصر، وذهبت تقارير أخرى إلى أنه رفض الانتقال إلى أحد الأندية بالإعارة، وأن الغامدي تم إبعاده عن النصر قسرًا.