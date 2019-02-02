هتان باهبري لاعب نادي الهلال السعودي يوضح حقيقة تصريحاته عن محاولة اختطافه من منزله

حرص هتان باهبري، لاعب نادي الهلال السعودي الجديد، الرد على ما أثير من تقارير وما تم تداوله على لسانه بأنه كانت هناك محاولات لاختطافه من جانب مسؤولي نادي النصر، قبل توقيعه مع “الزعيم”.

وقال باهبري، عبر حسابه على تويتر: “لاحظت كثير من الاجتهادات حول حديثي أمس عن حضور ثلاثة أشخاص لبيتي، وإشاعات أني تعرضت لمحاولة اختطاف وهذا غير صحيح”.

وأضاف: “كل القصة إلحاح وإحراج شديد بشكل كبير لإقناعي للذهاب معهم”.

لاحظت كثير من الاجتهادات حول حديثي أمس عن حضور ثلاثة أشخاص لبيتي، واشاعات اني تعرضت لمحاولة اختطاف وهذا غير صحيح..

كل القصة الحاح واحراج شديد بشكل كبير لاقناعي للذهاب معهم. — هتان باهبري/hattan bahbri (@bahhbri27) February 2, 2019

وأثار هتان باهبري، لاعب الشباب المنتقل إلى نادي الهلال، الجدل في السعودية، بعدما تحدث عن محاولة اختطافه من قبل مجهولين.

وأوضح باهبري في لقاء مع برنامج “الوقت الأصلي “دون ذكر أسماء: أنا كنت متواجدًا في البيت يوم الخميس، وجاء 3 أشخاص إلى منزلي منهم إعلامي معروف”.

وأكمل باهبري: “أنا متابع جيد لأفلام الأكشن والحركة والإثارة، لكن عندما رأيت الأكشن أمام عيني كان شيئًا غير طبيعي بالنسبة لي”.

وتابع لاعب الهلال الجديد: “بعدما رأيتهم سألتهم ماذا يريدون فردوا بأنهم يريدونني في موضوع مهم، وعندما طلبت منهم التحدث عما يريدونه، قالوا إنهم يريدون التحدث في مكان آخر خارج المنزل ورفضت الخروج من منزلي”.

وواصل: “أصرّوا على إخراجي من منزلي بتأكيدهم على أن الموضوع مهم للغاية ولا يحتمل التأخير، فكان ردي بأنني لا أستطيع الخروج معهم، وما زاد من شكوكي ناحيتهم أنهم ظلوا على إصرارهم فأبلغتهم بأن ينتظروني في الأسفل حتى أبدل ملابسي وأذهب معهم، إلا أنهم رفضوا ذلك المقترح وقالوا إنهم يريدونني بالملابس التي أرتديها، يريدون إخراجي بأي شكل”.

وأردف الدولي السعودي مواصلًا روايته“: هذا الأمر لا يخضع للنقاش، لن تقوموا بإجباري على شيء، لا بد لي أن أغيّر ملابسي، وبعد أن نزلوا طلبت من أهلي المتواجدين في المنزل عدم فتح الباب لأي سبب من الأسباب”.

“عقب ذلك بدقائق نزلت مرآب السيارات الخاص بي وأخذت سيارتي ثم رحلت عن المنزل إلى أحد الفنادق بالرياض، دون أن يدري هؤلاء الأشخاص بمغادرتي”.

وانضم باهبري، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى الهلال لـ 3 مواسم.

وقال حساب على موقع “تويتر” معلقًا على الرواية: “كيف ترك أهله وهرب، يعني حُرمته أشجع منه ثبتت في البيت وهو هرب من الباب الخلفي، الله يخلف على أهله، مثل هذا توقعوا هروبه من المباريات الكبيرة، الخوف ذابح قلبه من بدايته، على العموم هنالك #تسريبات لمقاطع هبري بعد ذهابه للفندق وهو يريد النوم هذا مقطع وهو خايف”.

في حين كتب حساب باسم النصر كوكب جديد: “قريبًا في رمضان “الهرب من الباب الخلفي كاتب السيناريو، إعلام الهلال، الممثلين هتان باهبري والشخصين مع الإعلامي المجهول والباب والملابس وفندق آخر وبيته، المخرج كل سنة يبشر بمولود”.

بينما كتب “عالمي للنخاع” “لا لا ويقولك طلع من الباب الخلفي بالسيارة، شكل إللي جوه كانوا يطقون على المدخل حق الحريم”.

أما “رياض السناني” فكتب: “سيناريو غبي أرادوا اختلاق فيلم لاتهام النصر فكانت أفضل طريقة لفضحهم وكشف تلاعبهم!! الكذب حبله قصير”.

وأضاف: “بلغ الاستخفاف بالعقول مبلغه حتى الأفلام الهندية ما فكرت بالطريقة هذه، خلاصة الموضوع: إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي”.

في المقابل كتب “أبو أحمد: “كنت أتمنى من اللاعب الخلوق هتان باهبري أن يذكر الوفد المفاوض الذي حضر إلى بيته بالاسم والذين اضطروه إلى الخروج من منزله من الباب الخلفي؛ لئلا يبقى الموضوع للاجتهادات وليكشفهم على حقيقتهم”.

وقال الإعلامي سلطان بن غيث :”اللاعب يرغب في إثارة البلبلة والهدف من التصريح هو إشغال الرأي العام وإبعاد المنافس هو جو المنافسة، حيث إن مباراته مهمة هذا المساء وتشتيت الجماهير والإعلاميين وجعلهم ينشغلون في موضوع الصفقة بدلًا من المباراة.. واضحة”

“فعليًا تصريح هتان مخجل جدًا وأثار الضجة الإعلامية التي أضحكت الجميع، فالدراما التي أحدثها أشبه بحلقة مضحكة من المسلسل الكوميدي The fresh prince للممثل الشهير ويل سميث من حيث أسلوب الحوار وافتعال القصة وقصة الشعر الفظيعة والملابس.. شكرًا هتان اضحكتنا”.