جدل في السعودية بعد حديث هتان باهبري لاعب الهلال عن محاولة اختطافه من منزله‎ (فيديو)

فجر هتان باهبري، المنتقل من الشباب إلى منافسه نادي الهلال، مفاجأة وقال إنه تعرض لمحاولة خطف، أول أمس الخميس، من أشخاص مجهولي الهوية، قبل عملية توقيعه للزعيم.

وأوضح باهبري لقاء مع برنامج “لقاء الوقت الأصلي “دون ذكر أسماء، أنا كنت متواجد في البيت يوم الخميس، وجاء 3 أشخاص إلى منزلي منهم إعلامي معروف”.

وأكمل باهبري “أنا متابع جيد لأفلام الأكشن والحركة والإثارة، لكن عندما رأيت الأكشن أمام عيني كان شيئًا غير طبيعي بالنسبة لي”.

وتابع لاعب الهلال الجديد: “بعدما رأيتهم سألتهم ماذا يريدون فردوا بأنهم يريدونني في موضوع مهم، وعندما طلبت منهم التحدث عما يريدونه، قالوا إنهم يريدون التحدث في مكان آخر خارج المنزل ورفضت الخروج من منزلي”.

وواصل “أصرّو على إخراجي من منزلي بتأكيدهم على أن الموضوع مهم للغاية ولا يحتمل التأخير فكان ردي بأنني لا أستطيع الخروج معهم، وما زاد من شكوكي ناحيتهم أنهم ظلوا على إصرارهم فأبلغتهم بأن ينتظروني في الأسفل حتى أبدل ملابسي وأذهب معهم، إلا أنهم رفضوا ذلك المقترح وقالوا إنهم يريدونني بالملابس التي أرتديها، يريدون إخراجي بأي شكل”.

وأردف الدولي السعودي “هذا الأمر لا يخضع للنقاش لن تقوموا بإجباري على شيء، لا بد لي أن أغيّر ملابسي، وبعد أن نزلوا طلبت من أهلي المتواجدين في المنزل عدم فتح الباب لأي سبب من الأسباب”.

“عقب ذلك بدقائق نزلت مرأب السيارات الخاص بي وأخذت سيارتي ثم رحلت عن المنزل إلى أحد الفنادق بالرياض دون أن يدري هؤلاء الأشخاص بمغادرتي”.

وانضم باهبري، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى الهلال لـ 3 مواسم.