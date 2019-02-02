خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي يعدد فوائد بيع عبدالله الخيبري للنصر وهتان باهبري للهلال

كشف خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، أن ناديه قد استفاد كثيرًا من بيع عقدي اللاعبين عبدالله الخيبري لمنافسه النصر وهتان باهبري إلى الهلال.

وقال البلطان في تصريحات لصحيفة “الرياضية”: “تنازلنا عن عبدالله الخيبري لصالح النصر مقابل 5 ملايين ريال، للمدة المتبقية وهي 5 أشهر”.

وبخصوص اللاعب هتان باهبري قال: “الشباب تنازل عن المدة المتبقية في عقد هتان باهبري للهلال مقابل 15 مليون ريال”.

وكان النصر قد أعلن عن ضم لاعب المحور عبدالله الخيبري بعد موافقة الشباب على بيع المدة المتبقية في عقده، كما رحل اللاعب هتان باهبري لصالح الهلال.

وكان باهبري ذكر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه قرر عدم إكمال مسيرته مع نادي الشباب، ودخول تجربة جديدة خارج البيت الشبابي.

ويحتل الشباب المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة، ويلتقي الرائد يوم الإثنين.

وبحسب موقع “transfermarkt”، المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن باهبري، البالغ من العمر 26 عامًا، سجل هدفًا وحيدًا وصنع هدفًا، في 12 مباراة مع الشباب في الدوري السعودي الموسم الحالي.