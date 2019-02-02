بعد تغريدة عن مباراة التعاون والنصر.. أمانة منطقة الجوف تعتذر

اعتذرت أمانة منطقة الجوف، عن تغريدة نشرها حسابها على “تويتر” وتم حذفها، مساء اليوم السبت، تتعلق بمباراة التعاون والنصر في الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التغريدة جاء فيها: “الزبيدي هو اتجه لبتروس، شاطرين يالهلال مبروك الدوري”.

وتداركت الأمانة الأمر بتغريدة: “نبارك للتعاون والخطأ وارد زميلنا اللي ماسك الحساب نصراويته طاغية واختلطت عليه الحسابات من الحماس”، إلا أنها سرعان ما حذفتها كذلك.

وأثارت تغريدة الاعتذار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت الانتقادات من المتابعين واصفين الحساب بأنه حساب حكومي ولا يمكن أن تنشر فيه تهنئة فريق ووصف أحد القائمين عليه بصاحب النصراوية الطاغية.

وانتصر فريق التعاون على مضيفه النصر ضمن مباريات الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة 3-1، حيث قدم التعاون مباراة كبيرة سيطر من خلالها على شوطي المباراة وبذلك يصعب المهمة أمام النصر لملاحقة المتصدر الهلال.

وسجل للتعاون نيلدون الهدف الأول وزميله تاوامبا الهدف الثاني واستطاع النصر تسجيل هدفه الأول عن طريق جوليانو ليقتل الآمال اللاعب هيلدون بتسجيله الهدف الثالث بضربة جزاء تسبب فيها بيتروس.

وكان بوسع النصر الضغط على الهلال، الذي يواجه الفتح، يوم الاثنين، لكنه خسر للمرة الثالثة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر.