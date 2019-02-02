ترتيب الدوري السعودي بعد هزيمة النصر أمام التعاون وفوز الأهلي على الباطن (صورة)

نجح التعاون في التغلب على ضيفه النصر ضمن الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ليخسر النصر 3 نقاط مهمة في سباق اللحاق بمتصدر الترتيب الهلال حيث استقر رصيده على 37 نقطة، بينما ارتفع رصيد التعاون إلى 29 نقطة.

فيما أفلت فريق أهلي جدة، من مضيفه الباطن، وتغلب عليه بهدفين لهدف.

أحرز هدفي أهلي جدة، سلمان المؤشر وعبدالفتاح توفيق عسيري في الدقيقتين 30 و54 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الباطن الوحيد عن طريق البرازيلي جوناثان بينتس في الدقيقة 41 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي افتتاح مباريات الجولة، تغلب القادسية على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد.

أحرز الهدفين، هارون كمارا والبرازيلي إلتون خوزيه في الدقيقتين 67 و70 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى القادسية للمركز التاسع برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 40 نقطة.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.