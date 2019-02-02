زوران ماميتش: أشكر جيسوس على ما قدمه مع نادي الهلال السعودي وقادرون على استكمال النجاح

قدّم الكرواتي زوران ماميتش، مدرب نادي الهلال السعودي الجديد، الشكر للمدرب السابق البرتغالي جورجي جيسوس، على ما قدمه مع الزعيم خلال الفترة الماضية.

وقال زوران في أول مؤتمر له كمدرب للهلال: “شكرًا لمن منحني الثقة في تدريب هذا الفريق الكبير.. سنبذل كل ما بوسعنا لإسعاد الجماهير وتقديم النتائج المميزة”.

وأضاف: “أعرف الهلال جيدًا وشاهدت الكثير من مبارياته الماضية.. لدي خلفية سابقة عنه من خلال مواجهاتي معه أثناء إشرافي على العين الإماراتي خصوصًا”.

???? زوران متحدثاً عن فترة جيسوس السابقة. pic.twitter.com/B5WpEfXKJj — أخبار الهلال (@hilalstuff) February 2, 2019

وتابع: “أشكر السيد جيسوس على العمل الذي قام به.. حقق نتائج مميزة، وإذ أنتهز الفرصة وأقول له شكرًا على ما قدمته الفترة الماضية”.

وشدد: “لن يكون هناك تغييرات كثيرة في الفريق هذه الفترة؛ لأن الوقت لا يسمح بذلك وسنستكمل العمل ونطوره، المنافسة في الدوري أصبحت قوية جدًا، خصوصًا هذا الموسم، ولكننا قادرون على استكمال النجاح”.

“أنا سعيد وفخور جدًا؛ لأن نادي الهلال يمتلك سلاحًا قويًا جدًا وهو جمهوره، أطلب منهم دعم الفريق بأفضل طريقة ممكنة”.

وأعلن الهلال، يوم الأربعاء الماضي، انفصاله عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس بالتراضي، وتعيين الكرواتي زوران ماميتش مدربًا جديدًا.

وقال الهلال في بيان بحسابه على تويتر: “قررت إدارة النادي، مساء الأربعاء، إنهاء التعاقد مع مدير الجهاز الفني البرتغالي جورج جيسوس بالتراضي بين الطرفين؛ نظرًا لعدم رغبته في الاستمرار في الموسم المقبل”.

وأضاف: “وعلى صعيد متصل، أنهى مجلس الإدارة إجراءات التعاقد مع طاقم فني تدريبي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لمدة عام ونصف العام”.

وأكد الهلال أن منافسات دوري أبطال آسيا، التي تقام على مدار العام الميلادي، تمتد إلى الموسم المقبل، “ما دعا الإدارة للسعي نحو التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق مع بداية مشواره في البطولة الآسيوية”.

وانفصل ماميتش (47 عامًا)، الذي سبق له تدريب النصر غريم الهلال التقليدي، عن العين الإماراتي، أمس الثلاثاء، بعد حوالي عامين مع النادي، وقاد المدرب الكرواتي الفريق لثنائية الدوري وكأس رئيس الإمارات الموسم الماضي، إضافة لنهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر/ كانون الأول، حيث خسر أمام ريال مدريد.

وصنع ماميتش اسمه مع دينامو زغرب، حين قاده للفوز بالدوري الكرواتي ثلاث مرات متتالية، في 2014 و2015 و2016، قبل أن ينتقل لقيادة النصر لفترة قصيرة في 2016-2017.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بفارق ثلاث نقاط عن النصر.