هتان باهبري يكشف كواليس انضمامه لنادي الهلال السعودي ومحاولات النصر لاختطافه (فيديو)

كشف هتان باهبري، لاعب الشباب السابق والمنضم لنادي الهلال، كواليس صفقة انتقاله للزعيم، وما صاحبها من محاولات لإقناعه بالعدول عن القرار.

وقال باهبري خلال تصريحات تلفزيونية، يوم الجمعة:”مفاوضاتي بدأت مع الشباب قبل 5 أشهر، ولكنها كانت متعثرة، ولم نكن متفقين، وبعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019 كان لدي عرضان من نادييْ الهلال والنصر، واستخرت الله، واستشرت الأهل وأصدقائي وأقنعوني بالهلال”.

وكشف “باهبري” عن وجود أشخاص حاولوا إثناءه عن قرار انضمامه للهلال في اللحظات الأخيرة، موضحًا:”أمس هناك أشخاص جاءوا إلى منزلي، وأحدهم إعلامي معروف.. وكانوا يريدون مني أن أذهب معهم إلى منزل شخص معيّن .. إلا أنني طلبت من زوجتي إغلاق باب المنزل وذهبت إلى فندق يمتلكه الوليد بن طلال دون علمهم، وجلست فيه حتى وقّعت على عقود انتقالي إلى الهلال”.

وعن أسباب تفضيله لعرض الهلال رغم أنه ليس الأفضل، قال:”المال ليس الأهم في حياتي، بل المهم البيئة التي تتواجد فيها، ولا أريد راتبًا فقط، بل لدي طموح، وعندي أهداف ووصلت لبعضها، وهنالك أهداف أخرى راسم لها مستقبلًا، وفي عالم الكرة لا بد أن تسطّر اسمك من ذهب، وسأنافس بقوة على مركزي في الهلال لأكون أساسيًا”.

وواصل الهلال تدعيم صفوفه وأعلن، اليوم الجمعة، تعاقده مع الدولي هتان باهبري لاعب الشباب.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر:”أنهى مجلس الإدارة إجراءات التوقيع مع الدولي هتان باهبري قادمًا من الشباب، ويمتد عقد اللاعب لمدة ثلاثة أعوام اعتبارًا من فترة الانتقالات الحالية”.

ولم يكشف الهلال عن التفاصيل المالية، لكنه قال إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف النادي، تكفل بقيمة الصفقة.

ويأتي ضم باهبري (26 عامًا) خلال أسبوع تعاقد فيه الهلال أيضًا مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش بعد انفصاله عن البرتغالي جورج جيسوس.

كما تعاقد الهلال مع الإيطالي الدولي السابق سيباستيان جيوفينكو، ومدافع أستراليا ميلوش ديجنيك.

وبدأ باهبري مسيرته مع الاتحاد قبل أن ينتقل بعدها إلى الخليج ثم الشباب، وخاض 13 مباراة دولية مع السعودية، وكان ضمن التشكيلة المشاركة في كأس العالم العام الماضي، وفي كأس آسيا التي اختتمت اليوم الجمعة في الإمارات.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بفارق ثلاث نقاط عن النصر منافسه التقليدي، ويستعد لمواجهة الفتح، يوم الاثنين المقبل، في مباراته الأولى بقيادة ماميتش.