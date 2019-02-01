تقارير.. نادي النصر السعودي أتمَّ اتفاقه مع الفيحاء لاستعارة عبدالله السالم

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي قطعت شوطًا كبيرًا للتعاقد مع مهاجم الفيحاء عبدالله السالم، وينتظر حسم الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فقد كثفت إدارة النصر مفاوضاتها مع نظيرتها في الفيحاء بعد أن رفض مهاجم الأهلي مهند عسيري الخروج من النادي إلا بعد حصوله على كامل حقوقه، بالإضافة إلى اشتراطه راتبًا سنويًا يبلغ ستة ملايين ريال في الموسم الواحد.

واتفقت إدارة النصر على استعارة السالم حتى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية توقيع عقد جديد الصيف المقبل، لمدة 3 مواسم إضافية، بعد موافقة إدارة الفيحاء برئاسة سعد الشلهوب.

وعبدالله السالم صاحب الـ27 عامًا من مواليد منطقة القطيف في المنطقة الشرقية في المملكة، وبدأ حياته الكروية في نادي الخليج، ثم انتقل إلى نادي الاتفاق العام 2013 على سبيل الإعارة، ثم انتقال نهائيًا في موسم 2014 حتى العام 2017، وانتقل اللاعب مطلع العام 2017 إلى نادي الفيحاء بعقد لمدة 3 سنوات.