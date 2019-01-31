إيقاف وغرامة مالية مليون ريال على سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي‎

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000.000) ريال.

وأصدرت اللجنة بيانًا، اليوم الخميس، قالت فيه: إنه سيتم تمديد مدة الإيقاف إلى حين دفع كامل المبلغ.

وكان رئيس نادي النصر نشر عدة تغريدات مجملها هو: “فقدان الثقة في اتحاد القدم، صورية لجنة الانضباط والمسابقات، قصي الفواز يقود العبث داخل الاتحاد، إدارة اتحاد القدم ضعيفة، اتحاد فاشل ورئيس اتحاد فاشل، تصريحات رئيس الاتحاد هزيلة، التشكيك فيمن يدير لجنة الانضباط، وصف قرار لجنة المسابقات بالفضيحة”.

وأدانت اللجنة السويلم بالإساءة إلى اتحاد القدم ورئيسه قصي الفواز، بنشر الأول 7 تغريدات تعتبرها مسيئة لاتحاد القدم ورئيسه، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف بنص المادة 139 من اللائحة.

وجاء في حيثيات القرار ثبوت مخالفة رئيس النصر لأحكام المادة (50) من لائحة الانضباط والأخلاق ومن ثم فرضت عليه العقوبات بالمواد (3/50) و( 6/50) و(39/3-4) مع حرمانه من دخول جميع الملاعب، وفقاً للمادة (30) من اللائحة في جميع المباريات الرسمية والودية.

????| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف رئيس نادي #النصر سعود آل سويلم مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000.000) ريال، وتمديد مدة الإيقاف إلى حين دفع كامل المبلغ. pic.twitter.com/LwDYvXEWu7 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٣١ يناير ٢٠١٩

من جانب آخر، أكدت اللجنة رفضها للدعوى التي تقدم بها نادي النصر بشأن طلب إلغاء الإنذار الذي أبرزه الحكم للاعبه المغربي عبدالرزاق حمد الله، خلال مباراة الفريق أمام نادي أحد، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قررت اللجنة إلزام اللاعب حمدالله بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك لما وصفته بثبوت مخالفة اللاعب لإحدى لوائح الانضباط؛ بسبب التصريح الذي أدلى به عقب المباراة، وذكرت اللجنة أنه تضمن إساءة لحكم المباراة ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي.