سعود آل سويلم يفسر أسباب إثارة أزمات نادي النصر السعودي على تويتر

فسر سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي أسباب حرصه على نشر كل ما يخص نادي النصر السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خاصة في ظل الأزمة المشتعلة مؤخرًا مع اتحاد الكرة السعودي بسبب مباراة النصر وأحد.

وقال آل سويلم عبر حسابه على تويتر أيضًا :” لم يكن تويتر يومًا منصة لتقديم الاعتراضات أو اتخاذ الإجراءات، وكل مايتم ذكره في مواقع التواصل تم التقدم به للجهات المختصة عبر الطرق النظامية، ولكن مواقع التواصل يتم استخدامها من أجل التواصل مع جماهير الشمس وكشف تخبطات الاتحاد السعودي لعامة الشارع الرياضي”.

لم يكن تويتر يوماً منصة لتقديم الاعتراضات أو اتخاذ الإجراءات، وكل مايتم ذكره في مواقع التواصل تم التقدم به للجهات المختصة عبر الطرق النظامية، ولكن مواقع التواصل يتم استخدامها من أجل التواصل مع جماهير الشمس وكشف تخبطات الاتحاد السعودي لعامة الشارع الرياضي. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٣٠ يناير ٢٠١٩

واشتعلت أزمة نقل مباراة النصر وأُحد في الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي، وانتهت بفوز العالمي بنتيجة 4-0، بعد تصريحات جديدة من صالح التويجري، نائب رئيس لجنة المسابقات السابق”.

وقال التويجري، إن اللجنة السابقة برئاسة عادل البطي لم تُصدر قرار نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة.

وتحدث صالح التويجري لبرنامج “كورة” قائلًا: “لجنة المسابقات برئاسة عادل البطي، لم تكن على علم بقرار نقل مباراة النصر وأحد، أقسم بالله العلي العظيم لم نُصدر هذا القرار، وأود الرد على ما قاله محمد الشيخ المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم، والذي أكد أنه لا يوجد أي قرار في اتحاد القدم يُصدر إلا بعلم لجنة المسابقات، ولكنني أخبره أن هذا غير صحيح”.

وأضاف: “البطي قرر تقديم الاستقالة من رئاسة لجنة المسابقات يوم الجمعة الماضي، بعد قرار نقل مباراة النصر، وأنا بعدها بساعتين أعلنت تقدمي بالاستقالة، حاول قصي الفواز رئيس اتحاد القدم إقناعي بالتراجع عن الاستقالة والعمل كعضو في مجلس إدارة الاتحاد لكنني رفضت؛ لأنني قررت الاستقالة والخروج بشكل نهائي من مبنى اتحاد القدم”.

وتابع: “الأمور غريبة وهناك أشياء أغرب يُدار بها اتحاد القدم، عندما شعرنا بأننا موجودون، ولكن لا فائدة منها تقدمنا بالاستقالة؛ لأننا لا نقبل هذا الأمر، وأتمنى التوفيق للجنة القادمة وأن تؤدي أفضل منا”.

وماذا ! بعد ؟ pic.twitter.com/ydITzpN9PB — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٣٠ يناير ٢٠١٩

وكان محمد الشيخ، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، قد أثار الجدل بتصريحات تلفزيونية له، موضحًا أن البطي كان على علم بقرار لجنة المسابقات الخاص بنقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة، وهي التي كان يرأسها قبل استقالته، موضحًا أنه شخصيًا تلقى معلومة نقل مباراة النصر من خلال عضو اللجنة عبد المجيد المنصور الذي سلمه خطابًا رسميًا في هذا الشأن.

وقال الشيخ: “خطاب استقالة عادل البطي لم يتضمن أي مسببات مما نسمعه في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.. قرأنا أنه يتحدث عن عدم علمه بقرار لجنة المسابقات، وأنه اتخذ القرار لعدم معرفته، لكن هذا غير صحيح، لأنني شخصيًا بصفتي الرسمية في إدارة الإعلام التابعة لاتحاد الكرة السعودي تسلمت الخطاب من عبد المجيد المنصور عضو لجنة المسابقات، وهي التي أصدرت القرار الخاص بالمباراة، وهذا ما جرت عليه اللوائح والضوابط داخل اتحاد اللعبة، حيث إن كل القرارات تصدر من اللجان، سواء كانت لجانًا قضائية أو لجانًا دائمة”.

وانتفض جمهور “العالمي” عبر مواقع “تويتر”، مدشنين هاشتاغ باسم “#طلع_الخطاب_يا_محمد_الشيخ”، متهمين فيها المتحث باسم الاتحاد بـ”الكذب”.

وقال سعود الصرامي: “أتمنى من الزميل محمد الشيخ إنقاذ مسيرته الإعلامية بالخروج من منظمومة العمل في اتحاد الكرة، فطوال مسيرة أبو عبدالله كان يطالب بالشفافية، وهو ما دعا له رئيس لجنة المسابقات ونائبه فقد أكدا أن قرار نقل مباراة النصر وأحد لم يصدر منهما”.

وأشار مغرد آخر: “عندما نريد أن نبحث عن إجابة ماذا يحدث للنصر، علينا أن نبدأ من هنا فيبدو أنه ليس مجرد متحدث إعلامي فقط، خلف هذا الكذاب كما اسماه أحمد الفهيد الكثير من الأسرار.

ودشنت جماهير نادي النصر السعودي هاشتاغًا آخر أمس الأربعاء، طالبت من خلاله بالمنافسة الشريفة.