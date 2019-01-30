نادي النصر السعودي يرفض التعاقد مع مهند عسيري لاعب الأهلي

قالت مصادر أن إدارة نادي النصر السعودي قد رفضت مقترحًا من الأهلي بترك لاعبهم مهند عسيري للفريق في مقابل ضم كل من خالد الغامدي الظهير الأيمن وعبدالرحمن العبيد الظهير الأيسر.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن الرفض جاء بطلب من فيتوريا مدرب الفريق.

وطلب روي فيتوريا مدرب النصر من إدارة ناديه وقف مفاوضاتهم مع لاعب الشباب هتان باهبري حيث أبلغ إدارة ناديه بأنه مقتنع أكثر بلاعب الفريق الشاب راكان الشملان، وأنه سيؤدي مع الفريق أفضل من باهبري.

وتشير تقارير صحفية أن اللاعب باهبري يفضل الانضمام للهلال عن ناديي النصر والاتحاد اللذين طلبا ضمه من الشباب علمًا بأنه يرفض التجديد لناديه.

من جهة أخرى قالت صحيفة الجزيرة أن العقوبة المنتظرة لرئيس النصر على خلفية تغريداته الأخيرة ضد قصي الفواز رئيس اتحاد الكرة ستكون بإيقافه لمدة عام.