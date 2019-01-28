ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر والأهلي (صورة)

تواصلت الإثارة في الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوز نادي النصر الكاسح على أُحد بنتيجة 4/0، في حين انتزع الأهلي فوزًا صعبًا ومثيرًا ودراميًا على التعاون في الجولة الـ 17 من المسابقة.

وسجل النصر هدفين في الشوط الأول عبر عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام، وهدفين أيضًا في الشوط الثاني عبر يحيى الشهري وعوض خميس، ليفوز 4/0 على أحد.

وأفلت الأهلي من الخسارة أمام التعاون، بعد أن سجل له دجانيني تافاريس (هدفين)، وعمر السومة وعبدالفتاح عسري، ليحقق فوزًا بنتيجة 4/3.

كما تغلب الباطن بهدفين نظيفين على الفيصلي، بينما تعادل الوحدة مع الحزم.

وافتتحت منافسات الجولة الـ 17 بفوز الفتح 2/0 على القادسية، والهلال 5/1 على الفيحاء.

وتختتم منافسات الجولة الـ 17 بمباراة الرائد مع الاتفاق، والشباب مع الاتحاد.

ويتربع الهلال على صدارة الدوري السعودي وفي جعبته 40 نقطة، مقابل 37 للنصر في المركز الثاني، و32 للشباب في المركز الثالث، و32 نقطة للأهلي في المركز الرابع، و30 نقطة للوحدة في المركز الخامس.

1. الهلال، 40 نقطة من 17 مباراة.

2. النصر، 37 نقطة من 17 مباراة.

3. الشباب، 32 نقطة من 16 مباراة.

4. الأهلي، 30 نقطة من 17 مباراة.

5. الوحدة، 28 نقطة من 17 مباراة.