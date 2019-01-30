ردود فعل غاضبة ضد بيليتش مدرب نادي الاتحاد السعودي بعد التعادل مع الشباب (صور)

ردود فعل غاضبة ضد بيليتش مدرب نادي الاتحاد السعودي بعد التعادل مع الشباب (صور)

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

تلقى المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، الكرواتي سلافين بيليتش، ردود فعل غاضبة على خلفية تعادل الفريق أمام الشباب، في الجولة السابعة عشرة للدوري السعودي.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير، في حين ارتفع رصيد الشباب إلى 33 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 40 نقطة.

وقالت جماهير الاتحاد وعدد من إعلامييه، إن المدرب ليس على قدر طموح الفريق في هذه الفترة، وإنه يرتكب العديد من الأخطاء التي تكلف الفريق نتائج سلبية هو في أشد الحاجة للبعد عنها.

الإعلامي عادل الماس أعاد تغريدة لأحد المشجعين قال فيها :”هذا بيليتش. 1- لايقرأ المباراة. 2- لايعرف كيف يغيّر 3-لايفهم في التوظيف، وإن دل، فهذا لا يصلح لنا أبدًا، هذا سباك.”

الإعلامي صالح العمودي قال: “بالمختصر المفيد ما يبنيه لؤي ناظر ينسفه بيليتش.”

المغرد وحيد: “قتلت كل التفاؤل، وهذا أقل شيء في حقك من الجمهور يا بيليتش”

الإعلامي أحمد عسيري قال:” لو قفز بيليتش فإنه سيصطدم بحذاء أسوأ مدرب في الدوري .. جبان .. مشوش .. صنع فريقًا بخطوط متباعده .. دون أي فكرة .. تغييرات غريبة! .. لقد كان شبابيًا أكثر من سوموديكا .. و أحمق أكثر من جحا”

المغرد فهد قال: “كنت أقول بيليتش خط أحمر بسسس الحين بيليتش فشل”.

المغرد “روح الاتحاد” قال: “لا أعلم للأمانة هل بيليتش يعلم أن نادي الاتحاد يحتاج إلى كل (نقطه)؟ أولًا ما حدث اليوم لا يمكن أن يمر مرور الكرام، فعلى الإدارة الجلوس معه ومناقشته، تغيرات غريبة، تكتيك غريب، لا يوجد وصول إلى مرمى الخصم”.

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