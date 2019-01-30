ردود فعل غاضبة ضد بيليتش مدرب نادي الاتحاد السعودي بعد التعادل مع الشباب (صور)

تلقى المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، الكرواتي سلافين بيليتش، ردود فعل غاضبة على خلفية تعادل الفريق أمام الشباب، في الجولة السابعة عشرة للدوري السعودي.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير، في حين ارتفع رصيد الشباب إلى 33 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 40 نقطة.

وقالت جماهير الاتحاد وعدد من إعلامييه، إن المدرب ليس على قدر طموح الفريق في هذه الفترة، وإنه يرتكب العديد من الأخطاء التي تكلف الفريق نتائج سلبية هو في أشد الحاجة للبعد عنها.

الإعلامي عادل الماس أعاد تغريدة لأحد المشجعين قال فيها :”هذا بيليتش. 1- لايقرأ المباراة. 2- لايعرف كيف يغيّر 3-لايفهم في التوظيف، وإن دل، فهذا لا يصلح لنا أبدًا، هذا سباك.”

هذا بيليتش. 1- لايقرأ المباراة. 2- لايعرف كيف يغيّر. 3-لايفهم في التوظيف. وإن دل ،فهذا لايصلح لنا أبدًا هذا سباك. — RR (@OBbwwbbww) ٢٩ يناير ٢٠١٩

الإعلامي صالح العمودي قال: “بالمختصر المفيد ما يبنيه لؤي ناظر ينسفه بيليتش.”

بالمختصر المفيد :

ما يبنيه لؤي ناظر ينسفه بيليتش .#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/p3vS7Iwoxl — المستشار / صالح العمودي (@AlamoudiSa) ٢٩ يناير ٢٠١٩

المغرد وحيد: “قتلت كل التفاؤل، وهذا أقل شيء في حقك من الجمهور يا بيليتش”

قتلت كل التفائل وهذا اقل شي في حقك من الجمهور ي بيليتش pic.twitter.com/S2FJMPgwii — wa7eed. (@__wa7eed) ٢٩ يناير ٢٠١٩

الإعلامي أحمد عسيري قال:” لو قفز بيليتش فإنه سيصطدم بحذاء أسوأ مدرب في الدوري .. جبان .. مشوش .. صنع فريقًا بخطوط متباعده .. دون أي فكرة .. تغييرات غريبة! .. لقد كان شبابيًا أكثر من سوموديكا .. و أحمق أكثر من جحا”

لو قفز بيليتش فأنه سيصطدم بحذاء اسوأ مدرب في الدوري .. جبان .. مشوش .. صنع فريق بخطوط متباعده .. بدون اي فكرة .. تغييرات غريبة .. لقد كان شبابياً اكثر من سوموديكا .. و احمق اكثر من جحا .. — احمد عسيري (@ahmadassiri1) ٢٩ يناير ٢٠١٩

المغرد فهد قال: “كنت أقول بيليتش خط أحمر بسسس الحين بيليتش فشل”.

#الاتحاد_الشباب

كنت اقول بيليتش خط احمر بسسس الحين بيليتش فشل ???????? pic.twitter.com/R96AR6r9GH — ???????? Fahad.R. Al Azzam (@Fahad58217572) ٣٠ يناير ٢٠١٩

المغرد “روح الاتحاد” قال: “لا أعلم للأمانة هل بيليتش يعلم أن نادي الاتحاد يحتاج إلى كل (نقطه)؟ أولًا ما حدث اليوم لا يمكن أن يمر مرور الكرام، فعلى الإدارة الجلوس معه ومناقشته، تغيرات غريبة، تكتيك غريب، لا يوجد وصول إلى مرمى الخصم”.