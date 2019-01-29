الاتحاد والشباب يتعادلان سلبيًا في الدوري السعودي

تعادل نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، سلبيًا مع ضيفه الشباب في الجولة السابعة عشرة للدوري السعودي.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد اتحاد جدة إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى 33 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 40 نقطة.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تغلب الاتفاق على مضيفه الرائد بهدفين لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الأخير عند 22نقطة في المركز العاشر.

سجل ثنائية الاتفاق، الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقتين 9و46، بينما جاء هدف الرائد الوحيد عبر محمد العمري في الدقيقة 92.