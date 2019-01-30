مارتن يول أم سييرا؟.. إدارة النادي الأهلي السعودي تبدأ البحث عن بديل بابلو غويدي

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة النادي الأهلي السعودي بدأت جديًا في البحث عن بديل للمدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، بعد الفوز الصعب للراقي على التعاون 4/ 3 في الجولة الـ 17 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والخلل الدفاعي الكبير الذي لم يستطع تجاوزه خلال المباريات الماضية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاقتصاية”، يوم الأربعاء، فإن الإدارة رأت أن غويدي منح الفرصة كاملة طوال الدور الأول في الدوري، بجانب مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس زايد للأندية الأبطال، إلا أنه لم يظهر هوية الأهلي التي عرف بها، حيث أوضحت المصادر أن إدارة الأهلي فاوضت عددًا من المدربين أبرزهم الهولندي مارتن يول، والتشيلي خوسيه سييرا لتولي تدريب فريقها، ويبدو أن الأول أقرب.

ويرى عدد من الأهلاويين أن الإدارة السابقة للأهلي برئاسة ماجد النفيعي لم توفر الأدوات المطلوبة للمدرب غويدي لمقارعة الهلال والنصر على سباق الدوري، مبررين ذلك بتغيير 3 أجانب حضروا في الصيف، وكذلك بسبب الإصابات التي داهمت الفريق وعلى الأخص معتز هوساوي وجانيني وعمر السومة.

وكان الأهلي المصري آخر الأندية التي قادها الهولندي يول، وذلك في الفترة من فبراير 2016 ولمدة ستة أشهر فقط.

وسبق لمارتن يول قيادة أندية أياكس أمستردام وهامبورغ الألماني وفولهام وتوتنهام الإنجليزيين.

وأشار التقرير إلى وجود اتفاق شفهي بين إدارة أهلي جدة والمدرب الهولندي، وسيتم حسم التعاقد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وينفرد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، ويأتي خلفه النصر بفارق ثلاث نقاط.

وحقق أهلي جدة الفوز في آخر مباراتين، بعدما فشل في الفوز قبلها بخمس مباريات بتعادلين وثلاث هزائم.