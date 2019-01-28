رسميًا.. النادي الأهلي السعودي يضم الروماني نيكولاي ستانسيو (صور)

أعلن النادي الأهلي السعودي، في وقت متأخر من اليوم الإثنين، رسميًا، تعاقده مع اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو بعقد يمتد لـ 3 سنوات ونصف السنة.

وكتب الأهلي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وقّع النادي الأهلي عقدًا مبدئيًا مع صانع الألعاب الروماني نيكولاي ستانسيو قادمًا من نادي سبارتا براغ التشيكي، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب لمدة 3 سنوات ونصف السنة، عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين”.

ويبلغ نيكولاي ستانسيو من العمر 25 عامًا، وسبق له اللعب لأندية ستيوا بوخارست الروماني وأندرلخت البلجيكي وسبارتا براغ التشيكي.

وسجل ستانسيو 4 أهداف وصنع 7 في الموسم الحالي في 20 مباراة سبارتا براغ.

وشارك ستانسيو في 21 مباراة مع منتخب رومانيا، سجل فيها 7 أهداف.

وجاء تعاقد الأهلي مع نيكولاي ستانسيو بعد وقت قصير من فوزه الدرامي 4/3 على التعاون في الدوري السعودي.