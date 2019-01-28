ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية دجانيني تافاريس وتسجيل عبدالرزاق حمدالله وعمر السومة (صورة)

سجل المهاجم دجانيني تافاريس القادم من جزر الرأس الأخضر هدفين، كما سجل النجم السوري عمر السوري هدفًا، ليحقق النادي الأهلي فوزًا مثيرًا ودراميًا على التعاون، في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع دجانيني تافاريس وعمر السومة رصيدهما إلى 12 هدفًا، وهو رصيد بافيتيمبي غوميز، ليحتل الثلاثة المركز الأول على قائمة الهدافين.

وسجل غوميز 3 أهداف من ركلاة جزاء، كما فعل السومة، في حين سجل دجانيني تافاريس من ركلتي جزاء.

وفي المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري السعودي يأتي ليندر تاوامبا لاعب التعاون، ويملك 11 هدفًا، ثم المغربي عبدالرزاق حمدالله وسجل 10 أهداف.

في حين سجل كريستيان جوانكا لاعب الاتفاق 9 أهداف، مقابل 8 لزميله هيلدون أوغوستو، وكذلك 8 لمحمد الصيعري لاعب الحزم.

وفيما يلي قائمة أبرز 5 هدافي في الدوري السعودي:

1. بافيتيمبي غوميز (الهلال)، ودجانيني وعمر السومة (الأهلي)، ولكل منهم 12 هدفًا.

2. ليندر تاوامبا لاعب التعاون، 11 هدفًا.

3. عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، 10 أهداف.

4. كريستيان جوانكا، لاعب الاتفاق، 9 اهداف.

5. هيلدون أوغوستو (التعاون)، محمد الصيعري (الحزم)، ولكل منهما 8 أهداف.