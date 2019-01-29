تقارير.. زوران ماميتش يصل الرياض لقيادة نادي الهلال السعودي وإعلان إقالة جيسوس

كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين السابق، تقرر وصوله إلى الرياض مساء اليوم، من أجل التوقيع مع نادي الهلال السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، يوم الثلاثاء، فإن المهمة الأولى للمدرب زوران مع الهلال ستكون في مباراة الفتح، الاثنين المقبل.

وأضاف: “ستعلن إدارة الهلال اليوم إقالة البرتغالي خورخي جيسوس، بعد أن يتم دفع الشرط الجزائي البالغ 500 ألف يورو”.

وأعلن العين بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء توصله لاتفاق من أجل إنهاء عقد زوران ماميتش بالتراضي رغم أن المدرب الكرواتي قاد النادي إلى نهائي كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

وقال العين في بيان في حسابه على تويتر “العين يكلف الجهاز الفني للفريق الرديف بتولي مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتًا بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد المدرب زوران ماميتش بالتراضي”.

ويأتي الانفصال عن ماميتش، الذي تولى المسؤولية في فبراير شباط 2017 خلفًا لمواطنه زلاتكو داليتش، بعد سبعة أشهر على تمديد عقده حتى نهاية موسم 2018-2019.

وفي الشهر الماضي قدّم العين عروضًا قوية بقيادة مدربه الكرواتي ليبلغ نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات قبل الخسارة أمام ريال مدريد بطل أوروبا في النهائي.

وقال ماميتش في حسابه على تويتر “بعد عامين رائعين في العين حيث كتبت مع فريقي ومع كل المعنيين بالنادي التاريخ، حان وقت الانفصال.

“أشكر بشدة كل لاعبي فريقي وجميع من في النادي. الآن ننفصل لكني أشعر بأن في المستقبل… كل شيء ممكن”.

وأضاف “من الصعب العثور على كلمات لوصف ما أشعر به تجاه اللاعبين. كنا مثل الأسرة. في عامين مررنا بكل شيء لكننا فعلنا ذلك معًا”.

وذكرت تقارير صحفية أن ماميتش في طريقه لقيادة الهلال السعودي الذي يتولى تدريبه حاليا البرتغالي جورج جيسوس. وسبق لماميتش العمل في السعودية مع النصر غريم الهلال التقليدي.

وقاد ماميتش العين لإحراز ثنائية الدوري وكأس رئيس الإمارات الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي، لكنه ودع النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا مبكرًا بهزيمته 8-3 أمام الدحيل بطل قطر في النتيجة الاجمالية لمواجهتهما في دور الستة عشر.

وتابع المدرب الكرواتي “الفوز بأول ثنائية في تاريخ العين العريق إنجاز مذهل سأتذكره دائما. ماذا يمكنني أن أقول حول الانتصارات التاريخية في كأس العالم للأندية التي قادتنا للنهائي ضد ريال مدريد”.

وصنع ماميتش (47 عامًا) اسمه مع دينامو زغرب حين قاده للفوز بالدوري الكرواتي ثلاث مرات متتالية في 2014 و2015 و2016 قبل أن ينتقل لقيادة النصر لفترة قصيرة في 2016-2017.

ويحتل العين المركز الثاني في الدوري بفارق أربع نقاط عن الشارقة المتصدر وتتبقى له مباراة.