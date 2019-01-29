ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الاتحاد والشباب ونهاية الجولة الـ17 (صورة)

عجز الاتحاد المتعثر عن استغلال الفرص ليتعادل بدون أهداف مع الشباب صاحب المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

واستمر الاتحاد في المركز قبل الأخير برصيد عشر نقاط من 17 مباراة بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان كما يبقى الشباب في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق أربع نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني وسبع نقاط خلف المتصدر الهلال برصيد 40 نقطة.

ولم يحسن مهاجمو الاتحاد التعامل مع فرص خطيرة أمام المرمى خلال الشوطين وخاصة فهد المولد ورومارينيو.

وسجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا هدفين في الشوط الأول ليقود الاتفاق للفوز 2-1 على الرائد.

ويحتل الاتفاق المركز السابع ولديه 26 نقطة بفارق أربع نقاط عن الرائد صاحب المركز العاشر.