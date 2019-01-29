“تيفو” مبهر وأجواء جماهيرية رائعة قبل مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي (فيديو)

شهدت مدرجات جماهير نادي الاتحاد السعودي، إظهار “تيفو”، كما شهدت دعمًا رائعًا للاعبين قبل مواجهة الشباب، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ختام مباريات الجولة السابعة عشرة لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة نادي الاتحاد اتفقت بالتعاون مع الراعي الرسمي للفريق على وضع خطة تبدأ من مباراة اليوم أمام الشباب، تتضمن عمل “تيفو” في واجهة الملعب، وتوزيع 8 آلاف “تيشيرت” على الجماهير الحاضرة خلف المرمى، بحيث يكون الملعب أصفرَ بالكامل، وتهدف الإدارة من ذلك إلى أن تكون “الجوهرة” معقل النمور في مدينة جدة.

كما أشعلت الجماهير العديد من الشماريخ في الملعب قبل انطلاق اللقاء، مما أضفى جوًا حماسيًا على اللاعبين قبل المواجهة.

ويبحث الاتحاد عن الفوز الثالث له هذا الموسم، والأول له على ملعبه بعدما عجز عن تحقيق النقاط الثلاث في مباراة على ملعبه خلال الدور الأول، وحال الفوز سيرتفع رصيد النمور إلى 12 نقطة، وسيظل في المركز قبل الأخير دون جديد، إلا أنه سيكون قد اقترب من الفيحاء صاحب المركز الـ 14 والذي لديه 15 نقطة.

أما الشباب فيريد الاستمرار بكل تأكيد في مطاردة النصر على المركز الثاني، ويعد الفوز الضمان الوحيد لذلك.

نشيد الاتحاد من قلب معقل النمور ???? pic.twitter.com/Ppy39qxEbi — المدرج الذهبي (@AImodrj) January 29, 2019