نادي الاتحاد السعودي يضم عبدالعزيز البيشي حتى 2022 (فيديو وصور)

أبرم مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة لؤي ناظر، تعاقدًا مع الجناح الدولي عبدالعزيز البيشي قادمًا من صفوف فريق الفيصلي، بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف العام.

وبدأ البيشي مسيرته الكروية في ناشئي نادي حطين حتى عام 2013، قبل أن يلعب للشباب حتى عام 2018 وتتم إعارته للتعاون في الموسم الماضي، وبعدها بيع عقده بشكل كامل للفيصلي مطلع الموسم الحالي، حيث لعب معهم 13 مباراة سجل فيها هدفين وصنع واحدًا في مبارياته الدورية.

???????? الدولي عبدالعزيز البيشي ينضم لكتيبة النمور#شتويه_العميد pic.twitter.com/QNPTZhpsMA — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 24, 2019

فيما لعب 8 مباريات بقميص المنتخب السعودي، سجل فيها هدف التعادل أمام المنتخب العراقي في الودية التي جمعتهما شهر أكتوبر الماضي. وكان البيشي أحد لاعبي المنتخب السعودي الأساسيين الذين شاركوا في كأس آسيا الأخير، بعد مشاركته في مباريات لبنان وكوريا الشمالية واليابان.