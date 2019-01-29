اتحاد الكرة السعودي يطلب توضيحات من نادي النصر بعد مهاجمة سعود السويلم لقصي الفواز

أرسل اتحاد كرة القدم السعودي برئاسة قصي الفواز، خطابًا رسميًا لنادي النصر، يطلب من خلاله توضيح موقفه من تغريدات رئيسه سعود السويلم تجاه قصي الفواز، رئيس الاتحاد، تمهيدًا لإعلان قراره، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”.

وشن سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، هجومًا حادًا على قصي الفواز، مؤكدًا أنه “فاشل إداريًا وعمليًا”، مطالبًا إياه بالاستقالة فورًا.

وجاء ذلك عقب مباراة فريقه مع أحد، بالمجمعة، والتي كان تحديد مكان إقامتها يمثل أزمة طوال الأيام الماضية بين النصر واتحاد كرة القدم.

وقال رئيس النصر عبر حسابه بموقع “تويتر”: “العبث الحقيقي الذي يقوده قصي الفواز اليوم باتحاده الإداري الضعيف وتخبطاته العملية العديدة، لا يدل على أن من يدير الاتحاد إلا رجل فاشل إداريًا وعمليًا، والشواهد كثيرة”.

وتابع: “تم إعفاء مارك كلاتنبيرغ منذ عدة أشهر، ولكن لم يستطع الاتحاد السعودي توفير بديل بسبب الفشل، بل المصيبة أنه تم تكليفه بمهام أخرى، ويخرج رئيس الاتحاد بتصريح هزيل بأن إيجاد بديل يتطلب الجهد والعلاقات”.

وأضاف آل سويلم: “رئيس لجنة الانضباط أعفي اليوم، وذلك ليس إلا محاولة لتغطية الفشل، هل هو من يصدر القرارات ولجنته أم الأخ قصي على غرار فضيحة لجنة المسابقات؟ شاهدنا تصريحات متشابهة صدرت عليها عقوبات وأخرى لم تصدر؟ من يترجم له؟ ومن يزوده بذلك؟”

وواصل: “ماذا قدم قصي الفواز لاتحاد الكرة؟ غير الفشل في إدارة الدوري والفشل في إدارة المنتخب والفشل في إدارة الاتحاد، ونجح في تحقيق كل خطوات الفشل”.

وأردف: “أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة ليقدم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي، فقد أظهرت أن من يعمل تحت مظلتك مجرد تكملة عدد، وما يحزن أن البعض له تاريخ عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك”.

وقال: “شكرًا لرئيس الهيئة العامة للرياضة (الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل)، الذي سعى للإصلاح وإيجاد حلول عاجلة وهذا غير مستغرب منه”.

وختم: “كلنا ثقة فيما يقدمه من عمل لتطوير المنظومة الرياضية، ولكن للأسف أن من يرأس الاتحاد لا يملك فكرًا يستطيع من خلاله الحفاظ على عدالة المنافسة، ورسب في أكثر من قضية؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه”.