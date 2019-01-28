جماهير نادي النصر السعودي تشير بعملات ورقية لحكم مباراة الفريق مع أُحد (صور)‎

أشار عدد من جماهير نادي النصر بعملات ورقية إلى الحكم النرويجي سفين أودفار موين الذي أدار مباراة الفريق مع أُحد في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، الإثنين.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من جماهير نادي النصر وهي ترفع عملات ورقية، في إشارة إلى “رشوة الحكم”، وذلك كرد فعل على الأخطاء التي وقع فيها، رغم فوز العالمي 4/0.

ويرى عدد كبير من مشجعي النصر أن الحكم سفين أودفار موين ألغى هدفًا صحيحًا لفريقهم، كما أنه لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة وأشهر البطاقة الصفراء ضد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، ليغيب عن مباراة النصر والتعاون في الجولة المقبلة.

ونشر حساب يحمل اسم معن القويعي تغريدة فيها صور لعدد من جماهير النصر وهي ترفع عملات ورقية وكتب “أول اختبار حقيقي لرئيس لجنة الانضباط الجديد!! لقطات دخيلة على رياضتنا يجب ألا تمر مرور الكرام”.

وأقال الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسترالي جيمس كيتشينغ من رئاسة لجنة الانضباط والأخلاق، وقرر تعيين الدكتور أيمن الرفاعي رئيسًا للجنة.

وشنت جماهير نادي النصر هجومًا ناريًا على الاتحاد السعودي لكرة القدم ومسؤوليه، متهمينه بتعمد إيقاف مسيرة النصر على خلفية ما حدث في مباراة الفريق أمام أُحد في الدوري المحلي.

وأبدت الجماهير بالغ غضبها من إلغاء هدف قالوا إنه صحيح لصالح النصر، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء قالوا إنها صحيحة وإعطاء المهاجم عبدالرزاق حمدالله بطاقة صفراء.

أول أختبار حقيقي لرئيس لجنة الانضباط الجديد !!

لقطات دخيلة على رياضتنا يجب أن لا تمر مرور الكرام !!

عيييييب !! #لجنة_الانضباط_والاخلاق #النصر #جمهور_النصر_يتهم_التحكيم_بالرشوه pic.twitter.com/Fbp82nENq8 — معن القويعي ???????? (@MaanAlquiae) ٢٨ يناير ٢٠١٩

وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع “تويتر”: “شرعت إدارة النادي بعد نهاية مباراة النصر وأحد مباشرة بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة، وإلغاء الكرت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق “عبدالرزاق حمدالله” في الدقيقة 91 .. وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك”.

شرعت إدارة النادي بعد نهاية مباراة #النصر_احد مباشرة بتقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط لطلب تصحيح الخطأ في قرار حكم المباراة وإلغاء الكرت الأصفر الذي ناله لاعب الفريق “عبدالرزاق حمدالله” في الدقيقة 91 ..

وقد تم إخطار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك . — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٨ يناير ٢٠١٩

وقال الإعلامي أحمد المصيبيح في تغريدة على موقع “تويتر”: “تبون الجدّ ولا ولد عمّه.. اللي صار لحمدالله استفزاز غريب، ‏عمومًا مبروك للنصراوية.. وبيرجعون للرياض ومعهم الأمطار بإذن الله”.

تبون الجدّ ولا ولد عمّه..

اللي صار ل”حمدالله” استفزاز غريب..

عموماً مبروك للنصراوية..وبيرجعون للرياض ومعهم الأمطار بإذن الله..#النصر_أحد pic.twitter.com/jB7IYxsL1t — أحمد المصيبيح (@Ahmedalmusibh) ٢٨ يناير ٢٠١٩

في حين قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل: “ما هو موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم من هذه الفضيحة التحكيمية التي حدثت في مباراة ⁧النصر وأحد،⁩ وخاصة إلغاء الهدف بداعي التسلل وإلغاء ضربة جزاء صحيحة واعتبار حمدالله متحايلًا ليمنح بطاقة صفراء ثالثة ليغيب مباراة التعاون !؟”.

وأضاف: “يجب أن يكون هناك موقف لما حدث اليوم”

ما هو موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم من هذه الفضيحة التحكيمية التي حدثت في مباراة #النصر__أحد و خاصة إلغاء الهدف بداعي التسلل و إلغاء ضربة جزاء صحيحة و إعتبار حمدالله متحايل ليمنح بطاقة صفراء ثالثة ليغيب مباراة التعاون !؟ يجب ان يكون هناك موقف لما حدث اليوم — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) ٢٨ يناير ٢٠١٩

أما عضو إدارة النصر السابق فهد الطخيم فقال: “ما هو معقول يا اتحاد الكرة ؟!”‏ أنتم أحضرتم تقنية الفار للعدالة أم للقضاء على النصر⁩؟

“إلغاء هدفين، عدم احتساب 3 ضربات جزاء صحيحة 100%، الموضوع يحتاج إلى الرفع للجهات العليا، ‏حاولوا عرقلة النصر بشتى الوسائل داخل الملعب وخارجه!”

ما هو معقول يا اتحاد الكرة ؟!

انتم احضرتم تقنية الفار للعدالة ؟

ام للقضاء على #النصر

الغاء هدفين عدم احتساب 3 ضربات جزاء صحيحة 100%

الموضوع يحتاج الى الرفع للجهات العليا

حاولوا عرقلة النصر بشتى الوسائل داخل الملعب و خارجه !#النصر_احد — فهد الطخيم (@FahadAltukhaim) ٢٨ يناير ٢٠١٩

أما نائب رئيس النصر السابق عبدالله العمراني فقال: “الفار وخابرينه، ‏الجديد: تأكد صحة هدف بعد الرجوع للفار ثم تعود مرة ثانية للقطة وتلغيه! وتلغي هدف وتلغي بلنتي وتمنح كرت أصفر دون رجوع الحكم للقطة! ‏الأهم الفوز مستوى ونتيجة مبروك للجماهير النصراوية”.

الڤار وخابرينه،، الجديد: تأكد صحة هدف بعد الرجوع للڤار ثم تعود مرة ثانية للقطة وتلغيه!! وتلغي هدف وتلغي بلنتي وتمنح كرت أصفر دون رجوع الحكم للقطة!! الأهم الفوز مستوى ونتيجة مبروك للجماهير النصراويه.#النصر_أحد — عبدالله العمراني (@aaomrani) ٢٨ يناير ٢٠١٩

كما كتب فهد الدريهم “لا يمكن في قانون التحكيم أن تمنح الإنذار بسبب التمثيل والحالة فيها احتكاك بين اللاعبين!! الحكم أمامه خيارين أما احتساب ركلة جزاء او استمرار اللعب ولن يلام”.