نادي الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة جيوفينكو لاعب يوفنتوس السابق

بات الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب يوفنتوس السابق، قريبًا من الانضمام إلى الهلال السعودي بعد تقدم المفاوضات مع تورنتو المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقضى جيوفينكو في صفوف فريق السيدة العجوز بين عامي 2006 و2015، قبل الانتقال إلى تورنتو.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن جيوفينكو البالغ عمره 32 عامًا خاض 114 مباراة مع تورنتو سجل خلالها 18 هدفًا.

ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه من أجل الحفاظ على صدارة الدوري السعودي ولقبه الذي حققه العام الماضي، فضلًا عن مشاركته المرتقبة في دوري أبطال آسيا.

وتعاقد الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مع العديد من اللاعبين بينهما الإسباني جوناثان سوريانو الذي افتتح أهدافه مع “الزعيم” بثنائية في مرمى الفيحاء، يوم الأحد الماضي.