هل قصد جيسوس توديع جماهير نادي الهلال السعودي عقب الفوز على الفيحاء؟ (فيديو)

نفى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، أن يكون قصد توجيه تحية الوداع للجماهير عقب مباراة فريقه ضد الفيحاء، في الدوري السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة “الرياضية”، إنه اعتاد على تحية الجماهير الهلالية عقب كل مباراة، إيمانًا منه بأهمية ما تقدمه في المدرجات من دعم كبير للاعبين، ورفع لروحهم المعنوية في المباريات التي يخوضها الفريق سواء في الرياض، أو خارجه.

وعن تحيته الجماهير عقب نهاية مباراة أمس، وهل هي تحية وداع، أم لا، قال خيسوس: “أولًا يجب أن أوجه الشكر إلى الجماهير الهلالية، فقد لعبنا خارج أرضنا، ومع ذلك شعرنا بحرارة التشجيع، كذلك أشكر اللاعبين. اعتدنا على تحية الجماهير في كل مباراة، والعدد الذي حضر في مدرجات الملعب كان كبيرًا، ما توجَّب علينا رد التحية بتحية أخرى”.

حديث جيسوس عن تحيته لجماهير #الهلال بعد المباراة pic.twitter.com/Qw9bEzRZG0 — عبدالرحمن الشنيبر (@a_alshniber) January 27, 2019

وعن المباراة، أبرز: “لعبنا مباراة رائعة، وقد سهَّلنا على أنفسنا المهمة؛ لأن الجانب الهجومي لدينا متنوع. فزنا على الفيحاء في الذهاب 1ـ0، وكنا نعلم أن تأخرنا في التسجيل سيصعِّب المهمة علينا، ومع تسجيل الأهداف أصبح الفريق أكثر ثقة”.

افتتح المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو أهدافه مع الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بثنائية في الفوز الكبير 5-1 على مستضيفه الفيحاء، يوم الأحد.

ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة في الصدارة بفارق ست نقاط عن النصر الذي سيستضيف أُحد، اليوم الإثنين، وفي المقابل ظل الفيحاء في المركز 13 برصيد 15 نقطة.