النادي الأهلي ينتزع فوزًا مثيرًا ودراميًا على التعاون في الدوري السعودي (فيديو)

حقق النادي الأهلي فوزًا دراميًا ومثيرًا على منافسه التعاون، في المباراة التي جمعتهما في منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، الإثنين.

وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عبر لاعبه عبدالفتاح عسيري، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وكان الشوط الثاني في قمة المتعة والإثارة، بعدما سجل الفريقان 6 أهداف.

إذ نجح إبراهيم الزبيدي في تعديل الكفة للتعاون في الدقيقة 56، وأتبعه جهاد الحسين بالهدف الثاني في الدقيقة 60.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء سجل منها دجانيني تافاريس هدف التعادل في الدقيقة 64، وقلب الأهلي النتيجة لصالحه مجددًا بهدف من توقيع عمر السومة في الدقيقة 80، ومن ركلة جزاء أيضًا.

ولم يستسلم التعاون وسجل له هيلدون أوغوستو هدف التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يسجل الأهلي الهدف الرابع عبر دجانيني تافاريس في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 30 ليصعد إلى المركز الرابع، في حين تجمد رصيد التعاون عند 26 نقطة في المركز السادس.

وفي وقت سابق تعادل الوحدة مع الحزم 1/1.

ورفع التعادل رصيد الوحدة إلى 28 نقطة في المركز الخامس، مقابل 16 نقطة للحزم في المركز الثالث عشر.

الدوري السعودي : التعاون 0 – 1 الاهلي | هدف عبدالفتاح عسيري

#الاهلي_التعاون ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @sport_ksa_1 pic.twitter.com/UVLACVmPN2 — حسابي الاساسي @sport_ksa_1 ⚽️⚽️ (@sportks09888376) ٢٨ يناير ٢٠١٩

الهدف الثاني للتعاون عن طريق جهاد الحسين

#الاهلي_التعاون pic.twitter.com/eLxMEW1fpS — كورة واتس ميديا (@korawhats3) ٢٨ يناير ٢٠١٩

الهدف الثالث للاهلي عن طريق السومة

#الاهلي_التعاون pic.twitter.com/FCd8SNJK8G — كورة واتس ميديا (@korawhats3) ٢٨ يناير ٢٠١٩