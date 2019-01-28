أهداف مباراة الأهلي والتعاون.. 4/3 للراقي (فيديو)

افتتح عبدالفتاح توفيق عسيري التسجيل في مباراة ناديه الأهلي مع التعاون، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف عسيري في الدقيقة 41.

وسجل إبراهيم الزبيدي هدفًا في الدقيقة 56 من ركلة حرة رائعة، ليتعادل التعاون، قبل أن يضيف جهاد الحسين الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 60.

وتعادي دجانيني تافاريس للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

وسجل السوري عمر السومة الهدف الثالث للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة80، ليتقدم الراقي 3/2.

لكن هيلدون أوغوستو سجل التعادل للتعاون في الدقيقة 85.

وتقدم دجانيني تافاريس للأهلي مجددًا في الدقيقة 87.

وحقق الأهلي فوزًا وحيدًا في آخر 6 مباريات، في حين خسر 3 مباريات، وتعادل مرتين.

ويملك الأهلي27 نقطة في المركز الخامس، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.

الدوري السعودي : التعاون 0 – 1 الاهلي | هدف عبدالفتاح عسيري

#الاهلي_التعاون ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @sport_ksa_1 pic.twitter.com/UVLACVmPN2 — حسابي الاساسي @sport_ksa_1 ⚽️⚽️ (@sportks09888376) ٢٨ يناير ٢٠١٩

الهدف الثاني للتعاون عن طريق جهاد الحسين

#الاهلي_التعاون pic.twitter.com/eLxMEW1fpS — كورة واتس ميديا (@korawhats3) ٢٨ يناير ٢٠١٩

الهدف الثالث للاهلي عن طريق السومة

#الاهلي_التعاون pic.twitter.com/FCd8SNJK8G — كورة واتس ميديا (@korawhats3) ٢٨ يناير ٢٠١٩