أهداف مباراة الأهلي والتعاون.. 4/3 للراقي (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي والتعاون.. 4/3 للراقي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

افتتح عبدالفتاح توفيق عسيري التسجيل في مباراة ناديه الأهلي مع التعاون، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف عسيري في الدقيقة 41.

وسجل إبراهيم الزبيدي هدفًا في الدقيقة 56 من ركلة حرة رائعة، ليتعادل التعاون، قبل أن يضيف جهاد الحسين الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 60.

وتعادي دجانيني تافاريس للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

وسجل السوري عمر السومة الهدف الثالث للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة80، ليتقدم الراقي 3/2.

لكن هيلدون أوغوستو سجل التعادل للتعاون في الدقيقة 85.

وتقدم دجانيني تافاريس للأهلي مجددًا في الدقيقة 87.

وحقق الأهلي فوزًا وحيدًا في آخر 6 مباريات، في حين خسر 3 مباريات، وتعادل مرتين.

ويملك الأهلي27 نقطة في المركز الخامس، بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.

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