موعد مباراة التعاون ضد الأهلي اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يواجه فريق التعاون نظيره الأهلي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى التعاون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز على الأهلي، فيما يأمل لاعبو الراقي لتحقيق نتيجة إيجابية، واستعادة نغمة الانتصارات في الدوري مُجددًا.

ويسعى صاحب الأرض والجمهور فريق التعاون للاستفادة من المعنويات المرتفعة بعد فوزه على الشباب بتحقيق فوز مهم على منافسه الأهلي واحتلال المركز الـ4، ففريق التعاون حاليًا يتأخر بنقطة واحدة فقط عن الأهلي، إذ إن سكري القصيم يحتل المركز الـ6 برصيد 26 نقطة جمعها من 7 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.

فيما يحتل الأهلي المركز الـ4 برصيد 27 نقطة حصدها من 8 انتصارات و3 تعادلات و5 هزام.

ويعد هذا اللقاء من أقوى لقاءات الجولة، فالفائز سيواصل منافسته نحو مراكز المقدمة ويزيد من فرص حصوله على مركز يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا، أما الخاسر فإنه سيجد صعوبة في العودة للمنافسة نظرًا لتقارب النقاط بين 5 فرق تحتل المراكز من الـ4 إلى الـ8.

لم يحقق الأهلي أي فوز منذ نوفمبر/تشرين الثاني بالدوري في 8 لقاءات، إلا على متذيلي الترتيب الاتحاد وأحد، بالإضافة لخروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى الجانب الآخر نجح التعاون مؤخرًا في التعادل (2-2) مع حامل لقب ومتصدر الدوري الهلال، بالإضافة للفوز (3-0) على الشباب في الكأس.

#مباريات_اليوم

التعاون ???? الأهلي

???? دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

⏱8:20 م

???? HD1

????المعلق : سمير المعيرفي#KSA_SPORTS — KSA SPORTS (@riyadiyatv) January 28, 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وينطلق اللقاء في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت القاهرة، الـ8:20 بتوقيت السعودية، ويذاع عبر قناتي KSA Sports 1 HD، وDawri Plus 1 HD، بتعليق أحمد النفيسة وسمير المعيرفي.