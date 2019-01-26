رسميًا.. النادي الأهلي السعودي يستعيد تيسير الجاسم (صورة)

أعلن النادي الأهلي السعودي، السبت، استعادة قائد السابق، تيسير الجاسم؛ بعد إنهاء إعارته لنادي الوحدة.

وبحسب الحساب الرسمي للأهلي على موقع “تويتر”، فإن تيسير الجاسم سيشارك في تدريبات الفريق، المقررة مساء اليوم السبت.

وانتقل تيسير الجاسم، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى الوحدة، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وتأتي عودة الجاسم إلى الأهلي بعد أيام من عودة المخضرم حسين عبدالغني.

وبحسب موقع “transfermarkt”، المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن الجاسم شارك في 8 مباريات مع الوحدة في الدوري السعودي، الموسم الحالي، سجل فيها هدفًا.

وبحسب الموقع ذاته، فإن الجاسم سبق أن لعب 271 مباراة مع الأهلي، سجل فيها 45 هدفًا وصنع 51.

ويستعد الأهلي لمواجهة التعاون، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من المسابقة، ويحتل الراقي المركز الرابع على لائحة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر.