تقارير.. اتحاد الكرة السعودي يدرس تقليل عدد اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين 

كشفت مصادر إعلامية عن وجود اتجاه لدى مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتقليل عدد المحترفين الأجانب.

وبحسب المصادر، فإن اتحاد الكرة يدرس الاكتفاء بخمسة لاعبين أجانب، بينهم حارس مرمى، لمنح الفرصة للاعبين السعوديين للظهور بشكل أكبر.

وقالت المصادر: إن الاتحاد يدرس التوازن بين اللاعبين الأجانب لزيادة قوة الدوري، والعمل أيضًا على منح اللاعبين السعوديين الفرصة للظهور بقوة.

ومن ضمن المقترحات التي سيدرسها الاتحاد السماح باحتراف أكبر عدد ممكن من اللاعبين السعوديين، وعدم الوقوف أمامهم في تلك الخطوة لزيادة قوة المنتخب في الفترة المقبلة.

وكان خروج الأخضر من دور الـ16 في مسابقة كأس آسيا 2019، إضافة لعدم ظهوره بشكل إيجابي في كأس العالم، قد ساهما في دراسة الاتحاد لتلك الخطوة.

وتمنح لوائح الاتحاد السعودي للعبة الفرصة أمام أندية المحترفين لقيد 8 لاعبين أجانب.