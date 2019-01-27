أهداف مباراة الهلال والفيحاء.. 5/1 للزعيم (فيديو)

تقدم جوناثان سوريانو لاعب نادي الهلال بهدف في شباك الفيحاء، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، في افتتاح المرحلة الـ 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

واستلم سوريانو الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد قوية سكنت شباك الفيحاء في الدقيقة 28.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : جوناثان سوريانو في الدقيقة 28

الفيحاء 0 : 1 الهلال #الفيحاء_الهلال pic.twitter.com/i0GSnTbC9j — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٧ يناير ٢٠١٩

وأضاف سوريانو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 43 من انفراد إثر تمريرة غوميز.

وأحرز كارلوس إدواردو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 55، وبعدها بدقيقتين أضاف الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

وأحرز ضيف الله القرني هدف الفيحاء الأول في الدقيقة 82.

الهدف الاول لنادي ⁧#الفيحاء⁩ سجله اللاعب ضيف الله القرني في الدقيقة 82

الفيحاء 1 : 4 الهلال

⁧#الفيحاء_الهلال⁩

⁧#دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/MMZzEsNLMy — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٧ يناير ٢٠١٩

واختتم ريفاس بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة.

وتوقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 14 يومًا؛ نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا، والتي غادرها من الدور ثمن النهائي بخسارته أمام اليابان بهدف نظيف.

ويستهدف الهلال وقف نزيف النقاط الذي رافقه خلال الجولتين الماضيتين، إذ تعادل أمام قطبي القصيم التعاون والرائد، ويتمنى مدرب الفريق الهلالي العودة إلى الانتصارات وتوسيع الفارق مع المطاردين، إذ يتربع الفريق العاصمي على صدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 37 نقطة.

في المقابل، يحاول الفيحاء تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، بعد تلقيه خسارة قاسية، الأسبوع الماضي، أمام النصر، قوامها ستة أهداف نظيفة، ودع على إثرها الفريق البرتقالي بطولة كأس الملك، وبات تركيزه منصبًّا على منافسات الدوري. ويحتل الفيحاء المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.