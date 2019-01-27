موعد مباراة الهلال والفيحاء اليوم في الدوري السعودي

يسعى نادي الهلال للتمسك بصدارته عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء، مساء اليوم الأحد، في افتتاح المرحلة الـ 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتوقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 14 يومًا، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا، والتي غادرها من الدور ثمن النهائي بخسارته أمام اليابان بهدف نظيف.

ويستهدف الهلال وقف نزيف النقاط الذي رافقه خلال الجولتين الماضيتين، إذ تعادل أمام قطبي القصيم التعاون والرائد، ويتمنى مدرب الفريق الهلالي العودة إلى الانتصارات وتوسيع الفارق مع المطادرين، إذ يتربع الفريق العاصمي على صدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 37 نقطة.

في المقابل، يحاول الفيحاء تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر بعد تلقيه خسارة قاسية الأسبوع الماضي أمام النصر قوامها ستة أهدف نظيفة ودع على إثرها الفريق البرتقالي بطولة كأس الملك، وبات تركيزه منصبًّا على منافسات الدوري. ويحتل الفيحاء المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

ويواجه الصربي سلافيو موسلين، مدرب الفيحاء، مشكلة الغيابات، إذ لن يشارك المدافع توفيق بوحيمد بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى الحارس الكولومبي كريستيان بونيا والذي انتهى موسمه عقب تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة النصر الماضية. وتعاقدت إدارة سعود الشلهوب مع السويدي ناهير بيشارا، بالإضافة إلى حارس المنتخب الأردني عامر شفيع.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 5:20 بتوقيت القاهرة، الـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقلها على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس، ويعلق عليها سمير المعيرفي وماجد سعود.