أول رد رسمي من إدارة نادي الهلال السعودي على تقارير رحيل جيسوس

رد محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، على التقارير التي أشارت إلى رحيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن قيادة الفريق، وقرب تولي زوران ماميتش، مدرب العين الإماراتي، المسؤولية.

وقال بن فيصل، عبر حسابه على تويتر: “لا غرابة.. هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة”.

وأضاف: “الفريق مستقر ولله الحمد، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب جيسوس، نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله ومواصلة الصدارة”.

لا غرابة .. هناك محاولات لزعزعة الفريق قبل كل مباراة! الفريق مستقر ولله الحمد، وتنتظره مباراة مهمة بقيادة المدرب جيسوس، نتمنى وقوف الجماهير الهلالية ودعمهم لتحقيق النقاط الثلاث بحول الله ومواصلة الصدارة

???????????? — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) January 26, 2019

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم السبت، أن “الزعيم” بصدد الانفصال عن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يقوده منذ مطلع الموسم الحالي.

ودشن الجمهور هاشتاغًا باسم “#رحيل_الاداره_مطلب_هلالي”؛ للمطالبة برحيلهم لما يرونه من تقصير كبير وتفريط في مدرب كبير بحجم جيسوس، وفي ظل تصدر الفريق لبطولة الدوري.

الصحيفة أشارت إلى أن الاتفاق قد تم بالفعل بين إدارة الهلال والكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي؛ليشرف على تدريب الزعيم خلفًا لـ جيسوس.

الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 37 نقطة تحت قيادة جيسوس، إذ فاز 11 مرة، تعادل 4، وخسر في مباراة وحيدة.

هذه الأرقام قد لا تكون شفيعة لجيسوس حتى يستمر في منصبه، إذ متوقع أن يتم الإعلان عن بديله ماميتش في الساعات المقبلة.

ماميتش (47 عامًا) سينفصل بالتراضي عن العين- بحسب الصحيفة- بعد أن قاده لإنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية قبل أسابيع قليلة، باحتلال المركز الثاني خلف ريال مدريد.

المدرب الكرواتي يمتلك تجربة سابقة في الملاعب السعودية في موسم 2016\2017، عندما أطاح بالهلال من نصف نهائي كأس ولي العهد، قبل أن يخسر النهائي أمام الاتحاد.