تقارير.. نادي الهلال السعودي يعرض شراء المدة المتبقية في عقد هتان باهبري لضمه من الشباب

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يسعى لشراء المدة المتبقية في عقد هتان باهبري، لاعب الشباب، من ناديه الحالي، بعد أن توصلت لاتفاق مع اللاعب للانضمام للزعيم، بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، فإن التحركات الهلالية جاءت من أجل قيد اللاعب في كشوفات الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، في 4 فبراير المقبل.

وأشارت الصحيفة وفقًا لمصادرها، إلى أن إدارة الهلال ستقدم مبلغًا ماليًا مع منح أحد لاعبيها لنادي الشباب، وحال توصُّل الطرفين لاتفاق نهائي على إتمام الصفقة، فستكون مباراة الشباب ضد الاتحاد، يوم الثلاثاء، آخر لقاء لهتان مع فريقه الحالي.

وحال عدم التوصل لاتفاق بين الفريقين، فسينتظر باهبري حتى نهاية عقده، في أغسطس المقبل، من أجل قيده في كشوفات الهلال في فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

وكان باهبري شارك في تدريبات الشباب؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد.. حيث رفض اللاعب جميع العروض المقدمة له مقابل التجديد.