القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد الهلال اليوم في الدوري السعودي

يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفيحاء، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة.

وتوقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 14 يومًا، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا والتي غادرها من الدور ثمن النهائي بخسارته أمام اليابان بهدف نظيف.

ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب فرق المسابقة برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر، الذي يحتل المركز الثاني، أما الفيحاء يحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

ولعب الفيحاء ضد الهلال 3 مباريات من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن “الزعيم” من الفوز في مواجهتين، وخسر لقاء واحدًا أمام الفريق البرتقالي.

وكان فوز الفيحاء ضد الهلال الوحيد في الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما تغلب على الزعيم بهدفين مقابل هدف على ملعب جامعة الملك سعود.

ويأمل الفريق البرتقالي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الفيحاء ضد الهلال، لاستعادة نغمة الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:20 بتوقيت القاهرة و6:20 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقلها على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس، ويعلق عليها سمير المعيرفي وماجد سعود.