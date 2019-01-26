جمهور نادي الهلال السعودي يطالب برحيل الإدارة بعد أنباء إقالة جيسوس وتعيين زوران ماميتش

جمهور نادي الهلال السعودي يطالب برحيل الإدارة بعد أنباء إقالة جيسوس وتعيين زوران ماميتش

المصدر: فريق التحرير

شنّت جماهير نادي الهلال السعودي هجومًا كبيرًا على إدارة الفريق برئاسة محمد بن فيصل، بعدما ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن “الزعيم” بصدد الانفصال عن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الذي يقوده منذ مطلع الموسم الحالي.

ودشن الجمهور هاشتاغًا باسم “#رحيل_الاداره_مطلب_هلالي”، للمطالبة برحيلهم لما يروه من تقصير كبير وتفريط في مدرب كبير بحجم جيسوس، وفي ظل تصدر الفريق لبطولة الدوري.

الصحيفة أشارت إلى أن الاتفاق قد تم بالفعل بين إدارة الهلال، والكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي، ليشرف على تدريب الزعيم خلفًا لـ جيسوس.

الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 37 نقطة تحت قيادة جيسوس، إذ فاز 11 مرة، تعادل 4، وخسر في مباراة وحيدة.

هذه الأرقام قد لا تكون شفيعة لجيسوس حتى يستمر في منصبه، إذ متوقع أن يتم الإعلان عن بديله ماميتش في الساعات المقبلة.

ماميتش (47 عامًا) سينفصل بالتراضي عن العين -بحسب الصحيفة- بعد أن قاده لإنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية قبل أسابيع قليلة، باحتلال المركز الثاني خلف ريال مدريد.

الرجل الكرواتي يمتلك تجربة سابقة في الملاعب السعودية في موسم 2016\2017، عندما أطاح بالهلال من نصف نهائي كأس ولي العهد، قبل أن يخسر النهائي أمام الاتحاد.

وقال عبدالعزيز النصيري: “لو صح خبر إقالة جيسوس وتحب الهلال يفترض علينا الانتظار حتى نهاية الموسم وقتها أما نطالب برحيل الإدارة وإلا نصفق لها، اليوم دورنا كمحبين لهذا الكيان نقول #معك_ياهلال وندعم الفريق في قادم الأيام ولا نفتح مجال للانقسامات”.

وأشار مغرد يدعى مرزوق: “إداره تفرط بخربين أفضل بلاعب بآسيا وتفرط بمدرب عالمي وأرقام عالمية وتحارب بعض النجوم وتجلب أشباه النجوم، ماذا تريد هل تريد تدمير الهلال”.

وشدد مغرد آخر ونشر صورة لجيسوس: “افتقد نصف الفريق “الدوليين” وحافظ على الصدارة، افتقد عموري من بداية الموسم واستطاع الحفاظ على قوته، بعد أن عادوا الدوليين ليكمل ما بقي من الدوري، يقال من تدريب الهلال”.

وقال آخر: “أنت أكبر من دورينا.. وأكبر من رياضتنا.. نحن لا نستحقك.. ونأسف لأننا وضعنا نقطة سوداء في تاريخك العظيم وهي تدريب الهلال”.

وأضاف مغرد هلالي: “حسبي الله على كل إداري مطالبه إلغاء محمد بن فيصل من رئاسة الهلال مثل هذا المدرب لا يتعوض”.

فيما أشار الإعلامي نايف الثقيل، عبر حسابه على تويتر: “جيسوس هو من طلب إنهاء عقده مع الهلال.. والتزم بعدم ترك الفريق حتى تتمكن الإدارة من التعاقد مع مدرب بديل.. هجوم الجماهير الهلالية على إدارة النادي غير مبرر”.

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